Серия realme 13 Pro поступила в продажу

Бренд realme официально представил линейку realme 13 Pro. Новая линейка сочетает в себе передовые технологии фотосъемки и дизайн, вдохновленный одним из легендарных мастеров импрессионизма Клодом Моне. realme 13 Pro+ первым на рынке получил перископическую камеру с сенсором Sony LYT-600 и основную камеру Sony LYT-701, а также сверхширокоугольный модуль, которые выводят мобильную фотографию на новый уровень. В свою очередь младшая модель, realme 13 Pro, получила основную камеру Sony LYT-600 и такой же сверхширокоугольный модуль, как и у 13 Pro+.
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realme стремится сделать инновации доступнее
В июне с запуском серии realme GT 6 компания объявила о создании лаборатории искусственного интеллекта Next AI Lab и плана популяризации AI+UI, цель которых — донести удобство использования искусственного интеллекта нового поколения до 100 миллионов пользователей в течение следующих трех лет. Эта инициатива демонстрирует стремление компании сделать технологии AI более доступными. Запуск линейки realme 13 Pro, использующей AI функции, знаменует собой еще один шаг в реализации этой идеи.
Ультрачеткая камера с AI, расширяющая границы мобильной съемки
Серия realme 13 Pro поднимает мобильную фотографию на новый уровень благодаря новой ультрачеткой камере с AI. Она сочетает в себе передовое аппаратное и программное обеспечение, гарантируя высокую четкость, детализацию и точность цветопередачи изображений.
В качестве основной камеры realme 13 Pro+ получил новый сенсор Sony LYT-701 1/1,56'' с разрешением 50 Мп, OIS и ЭФР 24 мм — первую в портфолио номерной серии realme, которая в полной мере использует функции AI. realme 13 Pro+ продолжает начинания предшественника realme 12 Pro+, ставшего первым смартфоном в сегменте с перископом: новая модель получила перископический телевик следующего поколения Sony LYT-600 1/95'' с разрешением 50 Мп, 3Х оптическим зумом и ЭФР 73 мм. Благодаря продвинутой системе камер realme 13 Pro+ позволяет делать исключительные снимки в различных условиях освещения, получать качественные портретные фотографии и вести макросъемку. Обе камеры получили сертификат TÜV Rheinland High Resolution Camera Certification, подтверждающий высокое качество изображения. Фронтальная камера realme 13 Pro+ имеет разрешение 32 Мп и способна снимать видео 4K/30FPS.
realme 13 Pro, в свою очередь, оснащен сенсором Sony LYT-600 1/95' с разрешением 50 Мп, который обеспечивает потрясающую съемку как в светлое время суток, так и ночью. Камера с ЭФР 26 мм, диафрагмой f/1,88, OIS и 2X внутрисенсорным зумом создает кадры исключительного для сегмента качества. Фронтальная камера смартфона также имеет разрешение 32 Мп с ЭФР 21 мм.
Оба смартфона серии оборудованы сверхширокоугольной камерой с разрешением 8 Мп и ЭФР 16 мм, что позволяет делать качественные снимки с углом 112˚ без серьезных искажений.
Компания realme разработала HYPERIMAGE+ — первую в отрасли архитектуру AI для фотосъемки, которая состоит из флагманской оптики, алгоритмов AI для обработки изображений на устройстве и облачного редактирования изображений. Алгоритмы обработки и редактирования изображений самостоятельно улучшают визуальное качество фото и видеоматериалов.
Используя мощь крупномасштабных моделей AI, линейка realme 13 Pro представляет эффективные функции для улучшения мобильных возможностей. Функция AI Ultra Clarity улучшает разрешение и повышает четкость размытых изображений. Режим AI Smart Removal позволяет удалять посторонние предметы и объекты с фотографий одним нажатием. Функция AI Group Photo Enhance позволяет сделать групповой снимок с помощью основной камеры или сверхширокоугольного объектива с четкой детализацией лиц даже тех, кто находится на заднем плане. Эта линейка поднимает возможности realme по созданию изображений на новый уровень, предлагая пользователям ультрачеткую камеру с AI.
Дизайн, вдохновленный Моне
Серия realme 13 Pro отличается неповторимым стилем. В сотрудничестве с Музеем изящных искусств Бостона (MFA) компания привнесла в линейку элементы стиля одного из легендарных мастеров импрессионизма Клода Моне. Серия realme 13 Pro представлена в двух цветах, вдохновленных изображениями природы в циклах работ Моне — «Стога» и «Кувшинки».
Дизайн realme 13 Pro объединяет эстетику импрессионизма с передовыми технологиями и позволяет по-новому взглянуть на произведения Моне.
Надежность и производительность
Оба смартфона серии realme 13 Pro оснащены производительным и энергоэффективным чипсетом Snapdragon 7s Gen 2 5G, построенном на 4-нм техпроцессе. 8-ядерный процессор с 4 ядрами ARM Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и 4 ядрами ARM Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц обеспечивает молниеносную скорость и плавную работу в многозадачном режиме. В сочетании с графическим процессором Adreno 710 он гарантирует бесперебойную работу в играх и потрясающее качество изображения. 9-слойная система охлаждения с большой испарительной камерой, которая на 40% больше, чем у предыдущего поколения, и графитовым покрытием эффективно отводит тепло, сохраняя комфортную температуру даже при интенсивном использовании. В тестировании AnTuTu устройства достигают более чем 680 000 баллов.
В максимальной конфигурации смартфоны линейки realme 13 Pro оснащены 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, что обеспечивает быстрый запуск и отклик приложений, а также более высокий FPS в играх.
Устройства серии получили плавный AMOLED дисплей с частотой 120 Гц, диагональю 6,7 дюйма, поддержкой HDR и ШИМ 2160 Гц. Дисплей занимает 92,3% площади передней панели и достигает пиковой яркости 2000 нит.
Оба смартфона оснащены батареей с повышенной емкостью 5200 мАч. realme 13 Pro+ получил быструю зарядку мощностью 80 Вт, которая позволяет зарядить устройство от 0% до 100% за 49 минут, а до 50% смартфон заряжается всего за 19 минут. Мощность зарядки realme 13 Pro составляет 45 Вт.
Пылевлагозащищенность серии соответствует стандарту IP65, что гарантирует защиту от попадания пыли и жидкости под любым углом.
Кроме того, в серии используется стекло Corning Gorilla Glass 7i с технологией Armor Shield Glass. В сравнении с защитным стеклом realme 12 Pro, новое на 160% более устойчиво к повреждениям при падении и на 100% более устойчиво к царапинам. Зеленая версия также получила швейцарский сертификат SGS Premium Performance 5-star Drop Resistance, который гарантирует, что при падении с высоты 1,65 метра на гранитную поверхность любой стороной и углом устройство не получит повреждений и сохранит функциональность.
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