Серия realme 13 Pro поступила в продажу

Бренд realme официально представил линейку realme 13 Pro. Новая линейка сочетает в себе передовые технологии фотосъемки и дизайн, вдохновленный одним из легендарных мастеров импрессионизма Клодом Моне. realme 13 Pro+ первым на рынке получил перископическую камеру с сенсором Sony LYT-600 и основную камеру Sony LYT-701, а также сверхширокоугольный модуль, которые выводят мобильную фотографию на новый уровень. В свою очередь младшая модель, realme 13 Pro, получила основную камеру Sony LYT-600 и такой же сверхширокоугольный модуль, как и у 13 Pro+.



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realme стремится сделать инновации доступнее



В июне с запуском серии realme GT 6 компания объявила о создании лаборатории искусственного интеллекта Next AI Lab и плана популяризации AI+UI, цель которых — донести удобство использования искусственного интеллекта нового поколения до 100 миллионов пользователей в течение следующих трех лет. Эта инициатива демонстрирует стремление компании сделать технологии AI более доступными. Запуск линейки realme 13 Pro, использующей AI функции, знаменует собой еще один шаг в реализации этой идеи.



Ультрачеткая камера с AI, расширяющая границы мобильной съемки



Серия realme 13 Pro поднимает мобильную фотографию на новый уровень благодаря новой ультрачеткой камере с AI. Она сочетает в себе передовое аппаратное и программное обеспечение, гарантируя высокую четкость, детализацию и точность цветопередачи изображений.



В качестве основной камеры realme 13 Pro+ получил новый сенсор Sony LYT-701 1/1,56'' с разрешением 50 Мп, OIS и ЭФР 24 мм — первую в портфолио номерной серии realme, которая в полной мере использует функции AI. realme 13 Pro+ продолжает начинания предшественника realme 12 Pro+, ставшего первым смартфоном в сегменте с перископом: новая модель получила перископический телевик следующего поколения Sony LYT-600 1/95'' с разрешением 50 Мп, 3Х оптическим зумом и ЭФР 73 мм. Благодаря продвинутой системе камер realme 13 Pro+ позволяет делать исключительные снимки в различных условиях освещения, получать качественные портретные фотографии и вести макросъемку. Обе камеры получили сертификат TÜV Rheinland High Resolution Camera Certification, подтверждающий высокое качество изображения. Фронтальная камера realme 13 Pro+ имеет разрешение 32 Мп и способна снимать видео 4K/30FPS.



realme 13 Pro, в свою очередь, оснащен сенсором Sony LYT-600 1/95' с разрешением 50 Мп, который обеспечивает потрясающую съемку как в светлое время суток, так и ночью. Камера с ЭФР 26 мм, диафрагмой f/1,88, OIS и 2X внутрисенсорным зумом создает кадры исключительного для сегмента качества. Фронтальная камера смартфона также имеет разрешение 32 Мп с ЭФР 21 мм.



Оба смартфона серии оборудованы сверхширокоугольной камерой с разрешением 8 Мп и ЭФР 16 мм, что позволяет делать качественные снимки с углом 112˚ без серьезных искажений.





Компания realme разработала HYPERIMAGE+ — первую в отрасли архитектуру AI для фотосъемки, которая состоит из флагманской оптики, алгоритмов AI для обработки изображений на устройстве и облачного редактирования изображений. Алгоритмы обработки и редактирования изображений самостоятельно улучшают визуальное качество фото и видеоматериалов.



Используя мощь крупномасштабных моделей AI, линейка realme 13 Pro представляет эффективные функции для улучшения мобильных возможностей. Функция AI Ultra Clarity улучшает разрешение и повышает четкость размытых изображений. Режим AI Smart Removal позволяет удалять посторонние предметы и объекты с фотографий одним нажатием. Функция AI Group Photo Enhance позволяет сделать групповой снимок с помощью основной камеры или сверхширокоугольного объектива с четкой детализацией лиц даже тех, кто находится на заднем плане. Эта линейка поднимает возможности realme по созданию изображений на новый уровень, предлагая пользователям ультрачеткую камеру с AI.





Дизайн, вдохновленный Моне



Серия realme 13 Pro отличается неповторимым стилем. В сотрудничестве с Музеем изящных искусств Бостона (MFA) компания привнесла в линейку элементы стиля одного из легендарных мастеров импрессионизма Клода Моне. Серия realme 13 Pro представлена в двух цветах, вдохновленных изображениями природы в циклах работ Моне — «Стога» и «Кувшинки».





Картины были преобразованы в два цветовых варианта дизайна смартфонов — фиолетовый (Monet Purple) и золотой (Monet Gold), — каждый из которых сосредоточен на оттенках с низкой насыщенностью, создающих ощущение комфорта и жизненной силы. Обе модели также оснащены матовым стеклом, изготовленным по уникальной технологии, которая воспроизводит миллионы мерцающих частиц, имитирующих мазки кисти Моне на матовом глянцевом стекле.





Дизайн realme 13 Pro объединяет эстетику импрессионизма с передовыми технологиями и позволяет по-новому взглянуть на произведения Моне.



Надежность и производительность



Оба смартфона серии realme 13 Pro оснащены производительным и энергоэффективным чипсетом Snapdragon 7s Gen 2 5G, построенном на 4-нм техпроцессе. 8-ядерный процессор с 4 ядрами ARM Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и 4 ядрами ARM Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц обеспечивает молниеносную скорость и плавную работу в многозадачном режиме. В сочетании с графическим процессором Adreno 710 он гарантирует бесперебойную работу в играх и потрясающее качество изображения. 9-слойная система охлаждения с большой испарительной камерой, которая на 40% больше, чем у предыдущего поколения, и графитовым покрытием эффективно отводит тепло, сохраняя комфортную температуру даже при интенсивном использовании. В тестировании AnTuTu устройства достигают более чем 680 000 баллов.



В максимальной конфигурации смартфоны линейки realme 13 Pro оснащены 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, что обеспечивает быстрый запуск и отклик приложений, а также более высокий FPS в играх.



Устройства серии получили плавный AMOLED дисплей с частотой 120 Гц, диагональю 6,7 дюйма, поддержкой HDR и ШИМ 2160 Гц. Дисплей занимает 92,3% площади передней панели и достигает пиковой яркости 2000 нит.



Оба смартфона оснащены батареей с повышенной емкостью 5200 мАч. realme 13 Pro+ получил быструю зарядку мощностью 80 Вт, которая позволяет зарядить устройство от 0% до 100% за 49 минут, а до 50% смартфон заряжается всего за 19 минут. Мощность зарядки realme 13 Pro составляет 45 Вт.



Пылевлагозащищенность серии соответствует стандарту IP65, что гарантирует защиту от попадания пыли и жидкости под любым углом.





Кроме того, в серии используется стекло Corning Gorilla Glass 7i с технологией Armor Shield Glass. В сравнении с защитным стеклом realme 12 Pro, новое на 160% более устойчиво к повреждениям при падении и на 100% более устойчиво к царапинам. Зеленая версия также получила швейцарский сертификат SGS Premium Performance 5-star Drop Resistance, который гарантирует, что при падении с высоты 1,65 метра на гранитную поверхность любой стороной и углом устройство не получит повреждений и сохранит функциональность.



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