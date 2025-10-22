Серия realme 15 поступила в продажу в России

В России начались продажи смартфонов серии realme 15, включающей модели Pro, 5G и 15T. Все аппараты оснащены системой камер с основным сенсором 50 Мп и поддерживают запись видео в формате 4K. Младшая модель 15T стала первым устройством в своем ценовом сегменте с двойными камерами по 50 Мп — основной и фронтальной.
Флагманская модель 15 Pro работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 4 (около 1,1 млн баллов в AnTuTu), а 15 5G и 15T используют чипы MediaTek — Dimensity 7300+ и D6400 MAX соответственно. Все смартфоны получили аккумуляторы ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от 60 до 80 Вт. Устройства соответствуют стандарту защиты IP69 от пыли и влаги. Толщина корпуса 15 Pro составляет 7,66 мм при сохранении емкости аккумулятора 7000 мАч. Дисплей Pro-версии имеет частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 6500 нит.
Стоимость realme 15 Pro начинается от 39 999 рублей, realme 15 5G — от 31 999 рублей, а realme 15T — от 21 999 рублей. При покупке некоторых моделей магазины предлагают бесплатные наушники realme Buds Air 7 или Buds T200X.
Цены:
realme 15T (8+128 ГБ) — от 21 999 руб.
realme 15T (8+256 ГБ) — от 23 999 руб.
realme 15T (12+256 ГБ) — от 26 999 руб.
realme 15 5G (8+256 ГБ) — от 31 999 руб.
realme 15 5G (12+256 ГБ) — от 33 999 руб.
realme 15 5G (12+512 ГБ) — от 36 999 руб.
realme 15 Pro (8+256 ГБ) — от 39 999 руб.
realme 15 Pro (12+512 ГБ) — от 44 999 руб.