Серия realme 15 поступила в продажу в России

Александр


В России начались продажи смартфонов серии realme 15, включающей модели Pro, 5G и 15T. Все аппараты оснащены системой камер с основным сенсором 50 Мп и поддерживают запись видео в формате 4K. Младшая модель 15T стала первым устройством в своем ценовом сегменте с двойными камерами по 50 Мп — основной и фронтальной.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Серия использует ИИ-функции для обработки изображений, включая голосовое редактирование через AI Edit Genie и автоматическую коррекцию снимков. Режим AI Party Mode оптимизирован для съемки в условиях недостаточного освещения, а технология MagicGlow 2.0 улучшает передачу тонов кожи.



Флагманская модель 15 Pro работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 4 (около 1,1 млн баллов в AnTuTu), а 15 5G и 15T используют чипы MediaTek — Dimensity 7300+ и D6400 MAX соответственно. Все смартфоны получили аккумуляторы ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от 60 до 80 Вт. Устройства соответствуют стандарту защиты IP69 от пыли и влаги. Толщина корпуса 15 Pro составляет 7,66 мм при сохранении емкости аккумулятора 7000 мАч. Дисплей Pro-версии имеет частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 6500 нит.

Стоимость realme 15 Pro начинается от 39 999 рублей, realme 15 5G — от 31 999 рублей, а realme 15T — от 21 999 рублей. При покупке некоторых моделей магазины предлагают бесплатные наушники realme Buds Air 7 или Buds T200X.



Цены:

realme 15T (8+128 ГБ) — от 21 999 руб.
realme 15T (8+256 ГБ) — от 23 999 руб.
realme 15T (12+256 ГБ) — от 26 999 руб.
realme 15 5G (8+256 ГБ) — от 31 999 руб.
realme 15 5G (12+256 ГБ) — от 33 999 руб.
realme 15 5G (12+512 ГБ) — от 36 999 руб.
realme 15 Pro (8+256 ГБ) — от 39 999 руб.
realme 15 Pro (12+512 ГБ) — от 44 999 руб.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
realme представила голосовой редактор AI Edit Genie для своих новых смартфонов
Говоришь ему как надо, а он по твоим словам редактирует фото! Первый взгляд на realme 15 Pro
Вечериночные смартфоны: серия realme 15 появится в России 21 октября

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас
Не такие, как все: обзор наушников Nothing Headphone (1)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии