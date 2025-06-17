Серия realme GT 7 поступает в продажу в России

Также представлены realme Buds Air7 — наушники с высокой автономностью и кейсом из авиационного алюминия.
Старшая модель серии первой в мире получила флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400e, а младшая — MediaTek Dimensity 8400-MAX. Оба смартфона оснащены кремний-углеродной батареей емкостью 7000 мА·ч в сочетании со сверхбыстрой зарядкой мощностью 120 Вт, инновационной системой охлаждения IceSence с применением графена, а также флагманскими камерами Sony.
Кроме того, бренд представил серию наушников realme Buds Air7 с кейсом из авиационного алюминия, поддержкой LHDC, пылевлагозащитой по стандарту IP55 и активным шумоподавлением интенсивностью более 50 дБ. Новинка поступит в продажу позднее.
realme GT 7
Смартфон realme GT 7 первым в мире получил новейший флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400e, построенный на базе передового 4-нанометрового техпроцесса. Его дополняют 12 ГБ оперативной памяти и емкий накопитель 256/512 ГБ стандарта UFS 4.0. В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает более 2,45 млн баллов.
Старшая модель оснастили флагманским сенсором основной камеры Sony IMX906 с разрешением 50 МП и оптическим стабилизатором, который ранее использовался в realme GT 7 Pro. Сенсор имеет 1/1,56-дюймовую матрицу и диафрагму F/1.88. Также смартфон записывает видео на основную камеру в разрешении 4К и с частотой 60 кадров в Dolby Vision, 4К 120 кадров и 8К 30 кадров в обычном режиме.
В телеобъективе используется 50 МП сенсор Samsung S5KJN5, зарекомендовавший себя в прошлогоднем флагмане realme GT 6.
Фронтальная камера на 32 МП с сенсором Sony IMX615 размером 1/2,74 дюйма позволяет вести видеосъемку в разрешении до 4К с частотой 60 кадров, что отлично подойдет для творческих блогов.
Ранее представленный режим «AI Захват движения» доработали: серийная съемка стала еще быстрее. Смартфон получил и режим подводной съемки, который также был доработан после его дебюта в realme GT 7 Pro. Теперь возможно записывать видео в разрешении 4К и с частотой 60 кадров, а LivePhoto можно создавать в разрешении 2K.
Более того, realme GT 7 стал первым смартфоном бренда в России с полной поддержкой eSIM — можно хранить несколько электронных «симок» на смартфоне и выбрать нужную в несколько кликов.
realme GT 7 Dream Edition
realme GT 7 Dream Edition — первый в мире смартфон, разработанный в сотрудничестве с командой Aston Martin Formula One. Он отличается культовым цветом Aston Martin Зеленый, аэродинамическими линиями на задней панели и объемным логотипом автобренда. Помимо прочего, в эксклюзивную коробку положили буклет с историей коллаборации, стилизованный чехол и скрепку для СИМ-лотка в виде гоночного автомобиля Формулы-1.
Также смартфон получил специальную тему: стилизованные обои, иконки приложений, звуки, анимацию подключения к зарядке и эксклюзивный водяной знак на фото.
Стоит отметить, что версия realme GT 7 Dream Edition выпущена в России ограниченным тиражом — всего 1500 штук.
Технически специальная версия отличается только объемом памяти 16\512 Гб.
realme GT 7T
В отличие от старшей модели серии, realme GT 7T оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8400-MAX. Конфигурации памяти теже, что и у realme GT 7. В тесте AnTuTu смартфон набирает более 1,8 млн баллов.
В качестве основной камеры используется уже другой флагманский сенсор — Sony IMX896 с разрешением 50 МП и опитическим «стабом». Размер сенсора — 1/1,56 дюйма, диафрагма — F1.88. Сенсор хорошо зарекомендовал себя во флагмане номерной серии realme 14 Pro+ и обеспечивает четкость, слабо отличимую от зеркальной камеры, вне зависимости от уровня освещения. Поддерживается запись видео на основную камеру в разрешении 4К с частотой 60 кадров.
Обе модели серии получили самое мощное в отрасли сочетание кремний-углеродной батареи емкостью 7000 мА·ч и сверхбыстрой зарядки 120 Вт.
Такая комбинация обеспечивает зарядку до 50% всего за 14 минут и полную зарядку батареи за 42 минуты. Технология сквозной зарядки снижает нагрев и продлевает срок службы батареи, позволяя активно пользоваться устройством даже в процессе зарядки. Для дополнительной защиты батареи от износа используется специальный чип, который контролирует температуру батареи. Емкость, скорость и безопасность батареи получила первую в отрасли 5-звездочную сертификацию TÜV Rheinland.
В смартфонах серии впервые в мире используется инновационная система охлаждения с применением графена, теплоотводность которого в 10 раз превышает графитовый. Площадь испарительной камеры составляет 7700 мм2, которую дополняет теплопроводящий гель в системе охлаждения.
Оба смартфона серии realme GT 7 получили дисплей с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 6000 нит. Старшая модель использует LTPO AMOLED матрицу с частотой обновления 1–120 Гц, а младшая — AMOLED c частотой 120 Гц.
Экран плоский и выполнен с максимально узкими и симметричными рамками для максимального погружения в контент, а интегрированный AI и ШИМ 2160 Гц обеспечивают полную безопасность для зрения пользователя.
Наушники серии realme Buds Air 7
Помимо флагманской серии смартфонов, realme также представил новую флагманскую серию наушников realme Buds Air7. Старшая версия, realme Buds Air7 Pro, оснащена функцией активного шумоподавления до 53 дБ и двойным драйвером DAC размером 11+6 мм. realme Buds Air7 получили 12,4 мм титановый драйвер с увеличенной площадью вибрации динамика и активное шумоподавление до 52 дБ. Благодаря передовым драйверам обеспечиваются повышенная глубина, четкость и детализация звука, которые дополняют динамическое усиление басов для более глубокого и многослойного звучания.
Наушники поддерживают протокол беспроводной передачи LHDC 5.0, обеспечивающий скорость передачи 1000 Кбит/с — втрое большую, чем традиционная беспроводная передача. Частота дискретизации наушников достигает 192 кГц, благодаря чему пользователь сможет улавливать самые тонкие детали звуков и наслаждаться практически студийным качеством.
realme Buds Air7 Pro способны проработать на одном заряде до 48 часов, а realme Buds Air 7 — до 52 часов. Всего 10 минут зарядки обеспечат 10 часов прослушивания аудио. Надежность батареи также была доработана: спустя 1000 циклов зарядки состояние аккумулятора составит целых 80%.
Качество аудио в серии realme Air7 подтверждается профессиональным сертификатом Hi-Res Audio от компании Sony. Его получают только аудиоустройства высочайшего класса.
Дизайн нового поколения realme Buds Air также был переработан: новинка получила первый в сегменте корпус с элементами, выполненными из авиационного алюминия.
Цена и доступность в России
realme GT 7 и realme GT 7T доступны в цветах Обсидиан и Синий ледник. Кроме того, доступна версия realme GT 7 Dream Edition в цвете Aston Martin Зеленый.
Все устройства доступны в магазинах партнеров realme.
• realme GT 7T 12 + 256 ГБ доступен по цене от 49 999 руб.
• realme GT 7T 12 + 512 ГБ доступен по цене от 54 999 руб.
• realme GT 7 12 + 256 ГБ доступен по цене от 59 999 руб.
• realme GT 7 12 + 512 ГБ доступен по цене от 64 999 руб.
• realme GT 7 Dream Edition 16 + 512 ГБ доступен по цене от 74 999 руб.
Наушники серии realme Buds Air7 поступят в продажу позднее. Модель realme Buds Air7 Pro будет доступна в Белом, Красном, Черном и Изумрудном цветах. realme Buds Air7 будут доступны в Серебряном, Черном, Фиолетовом и Темно-сером цветах.
Цены и доступность будут объявлены позднее.