Серия realme GT 7 поступает в продажу в России

Также представлены realme Buds Air7 — наушники с высокой автономностью и кейсом из авиационного алюминия.

realme GT 7

realme GT 7 Dream Edition

realme GT 7T

Наушники серии realme Buds Air 7

Цена и доступность в России

realme объявляет о старте продаж флагманской серии смартфонов realme GT 7 в России с 18 июня. Линейка включает в себя realme GT 7, его специальную версию realme GT 7 Dream Edition, созданную вместе с командой Aston Martin Formula One, а также младшую модель — realme GT 7T.Старшая модель серии первой в мире получила флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400e, а младшая — MediaTek Dimensity 8400-MAX. Оба смартфона оснащены кремний-углеродной батареей емкостью 7000 мА·ч в сочетании со сверхбыстрой зарядкой мощностью 120 Вт, инновационной системой охлаждения IceSence с применением графена, а также флагманскими камерами Sony.Кроме того, бренд представил серию наушников realme Buds Air7 с кейсом из авиационного алюминия, поддержкой LHDC, пылевлагозащитой по стандарту IP55 и активным шумоподавлением интенсивностью более 50 дБ. Новинка поступит в продажу позднее.Смартфон realme GT 7 первым в мире получил новейший флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400e, построенный на базе передового 4-нанометрового техпроцесса. Его дополняют 12 ГБ оперативной памяти и емкий накопитель 256/512 ГБ стандарта UFS 4.0. В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает более 2,45 млн баллов.Старшая модель оснастили флагманским сенсором основной камеры Sony IMX906 с разрешением 50 МП и оптическим стабилизатором, который ранее использовался в realme GT 7 Pro. Сенсор имеет 1/1,56-дюймовую матрицу и диафрагму F/1.88. Также смартфон записывает видео на основную камеру в разрешении 4К и с частотой 60 кадров в Dolby Vision, 4К 120 кадров и 8К 30 кадров в обычном режиме.В телеобъективе используется 50 МП сенсор Samsung S5KJN5, зарекомендовавший себя в прошлогоднем флагмане realme GT 6.Фронтальная камера на 32 МП с сенсором Sony IMX615 размером 1/2,74 дюйма позволяет вести видеосъемку в разрешении до 4К с частотой 60 кадров, что отлично подойдет для творческих блогов.Ранее представленный режим «AI Захват движения» доработали: серийная съемка стала еще быстрее. Смартфон получил и режим подводной съемки, который также был доработан после его дебюта в realme GT 7 Pro. Теперь возможно записывать видео в разрешении 4К и с частотой 60 кадров, а LivePhoto можно создавать в разрешении 2K.Более того, realme GT 7 стал первым смартфоном бренда в России с полной поддержкой eSIM — можно хранить несколько электронных «симок» на смартфоне и выбрать нужную в несколько кликов.realme GT 7 Dream Edition — первый в мире смартфон, разработанный в сотрудничестве с командой Aston Martin Formula One. Он отличается культовым цветом Aston Martin Зеленый, аэродинамическими линиями на задней панели и объемным логотипом автобренда. Помимо прочего, в эксклюзивную коробку положили буклет с историей коллаборации, стилизованный чехол и скрепку для СИМ-лотка в виде гоночного автомобиля Формулы-1.Также смартфон получил специальную тему: стилизованные обои, иконки приложений, звуки, анимацию подключения к зарядке и эксклюзивный водяной знак на фото.Стоит отметить, что версия realme GT 7 Dream Edition выпущена в России ограниченным тиражом — всего 1500 штук.Технически специальная версия отличается только объемом памяти 16\512 Гб.В отличие от старшей модели серии, realme GT 7T оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8400-MAX. Конфигурации памяти теже, что и у realme GT 7. В тесте AnTuTu смартфон набирает более 1,8 млн баллов.В качестве основной камеры используется уже другой флагманский сенсор — Sony IMX896 с разрешением 50 МП и опитическим «стабом». Размер сенсора — 1/1,56 дюйма, диафрагма — F1.88. Сенсор хорошо зарекомендовал себя во флагмане номерной серии realme 14 Pro+ и обеспечивает четкость, слабо отличимую от зеркальной камеры, вне зависимости от уровня освещения. Поддерживается запись видео на основную камеру в разрешении 4К с частотой 60 кадров.Обе модели серии получили самое мощное в отрасли сочетание кремний-углеродной батареи емкостью 7000 мА·ч и сверхбыстрой зарядки 120 Вт.Такая комбинация обеспечивает зарядку до 50% всего за 14 минут и полную зарядку батареи за 42 минуты. Технология сквозной зарядки снижает нагрев и продлевает срок службы батареи, позволяя активно пользоваться устройством даже в процессе зарядки. Для дополнительной защиты батареи от износа используется специальный чип, который контролирует температуру батареи. Емкость, скорость и безопасность батареи получила первую в отрасли 5-звездочную сертификацию TÜV Rheinland.В смартфонах серии впервые в мире используется инновационная система охлаждения с применением графена, теплоотводность которого в 10 раз превышает графитовый. Площадь испарительной камеры составляет 7700 мм2, которую дополняет теплопроводящий гель в системе охлаждения.Оба смартфона серии realme GT 7 получили дисплей с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 6000 нит. Старшая модель использует LTPO AMOLED матрицу с частотой обновления 1–120 Гц, а младшая — AMOLED c частотой 120 Гц.Экран плоский и выполнен с максимально узкими и симметричными рамками для максимального погружения в контент, а интегрированный AI и ШИМ 2160 Гц обеспечивают полную безопасность для зрения пользователя.Помимо флагманской серии смартфонов, realme также представил новую флагманскую серию наушников realme Buds Air7. Старшая версия, realme Buds Air7 Pro, оснащена функцией активного шумоподавления до 53 дБ и двойным драйвером DAC размером 11+6 мм. realme Buds Air7 получили 12,4 мм титановый драйвер с увеличенной площадью вибрации динамика и активное шумоподавление до 52 дБ. Благодаря передовым драйверам обеспечиваются повышенная глубина, четкость и детализация звука, которые дополняют динамическое усиление басов для более глубокого и многослойного звучания.Наушники поддерживают протокол беспроводной передачи LHDC 5.0, обеспечивающий скорость передачи 1000 Кбит/с — втрое большую, чем традиционная беспроводная передача. Частота дискретизации наушников достигает 192 кГц, благодаря чему пользователь сможет улавливать самые тонкие детали звуков и наслаждаться практически студийным качеством.realme Buds Air7 Pro способны проработать на одном заряде до 48 часов, а realme Buds Air 7 — до 52 часов. Всего 10 минут зарядки обеспечат 10 часов прослушивания аудио. Надежность батареи также была доработана: спустя 1000 циклов зарядки состояние аккумулятора составит целых 80%.Качество аудио в серии realme Air7 подтверждается профессиональным сертификатом Hi-Res Audio от компании Sony. Его получают только аудиоустройства высочайшего класса.Дизайн нового поколения realme Buds Air также был переработан: новинка получила первый в сегменте корпус с элементами, выполненными из авиационного алюминия.realme GT 7 и realme GT 7T доступны в цветах Обсидиан и Синий ледник. Кроме того, доступна версия realme GT 7 Dream Edition в цвете Aston Martin Зеленый.Все устройства доступны в магазинах партнеров realme.• realme GT 7T 12 + 256 ГБ доступен по цене от 49 999 руб.• realme GT 7T 12 + 512 ГБ доступен по цене от 54 999 руб.• realme GT 7 12 + 256 ГБ доступен по цене от 59 999 руб.• realme GT 7 12 + 512 ГБ доступен по цене от 64 999 руб.• realme GT 7 Dream Edition 16 + 512 ГБ доступен по цене от 74 999 руб.Наушники серии realme Buds Air7 поступят в продажу позднее. Модель realme Buds Air7 Pro будет доступна в Белом, Красном, Черном и Изумрудном цветах. realme Buds Air7 будут доступны в Серебряном, Черном, Фиолетовом и Темно-сером цветах.Цены и доступность будут объявлены позднее.