





Сеть iPort при участии Forward Leasing перелагает клиентам услугу приобретения iPhone по подписке. Оформить договор и забрать желаемую модель можно в магазинах сети в Санкт-Петербурге, Мурманске и Сургуте.На старте совместной программы с iPort клиентам сервиса Forward будет доступна вся актуальная линейка смартфонов: от iPhone SE 2020 до iPhone 13 Pro Max. Например, iPhone 13 (128 GB) обойдется в 5 249 руб. месяц, а топовый iPhone 13 Pro Max (1024 GB) — в 8 749 руб. в месяц. С каждым платежом устройство постепенно приобретается в собственность. Остаток не надо будет выплачивать, если решите сделать апгрейд: вернуть прежний iPhone, одновременно подписавшись на новый.Заключение договора простое ― от покупателя потребуется только паспорт. В сети сообщают, что с помощью подписочного сервиса можно постоянно использовать самое топовое устройство.