Сеть restore: и бренд MINTSEV презентовали авангардную капсулу аксессуаров для гаджетов

Бренд электроники restore: в честь своего 20-летнего юбилея выпустил эксклюзивную капсулу аксессуаров для гаджетов, созданную в коллаборации с авангардным дизайнером и художником Кириллом Минцевым. В коллекции MINTSEV for restore: — уникальные изделия ручной работы, выполненные в фирменной технике плетения, — синтез театральной эстетики и современного дизайна. ⠀
«Общим ключом для совместной коллекции с Кириллом Минцевым стал минимализм, присущий дизайну гаджетов Apple, и скульптурная сложность его работ, в которых переплетаются природные фракталы и футуристичные мотивы. Два десятилетия мы являемся надежным проводником в мире технологий. Наша цель — не просто продавать гаджеты, а создавать для покупателей премиальные продукты, которые помогают им чувствовать себя комфортно и стильно» — прокомментировала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung).
«Для меня эта коллаборация — шаг к воплощению мечты о создании изделий для большого количества людей, несущего в себе душу и ценность ручного труда. В мире, где наступает эра искусственного интеллекта, я верю, что тактильность и человеческое мастерство обретают новую, еще большую ценность. Технологии — мой давний союзник: мой первый iPad, купленный в restore:, дал мне огромный творческий импульс. Сегодня мы возвращаем этот долг, облачая технологичные устройства в уникальную, живую «вторую кожу», созданную вручную. Это и есть будущее — гармоничный диалог между цифровым и материальным, между алгоритмом и искусством» — поделился Кирилл Минцев.
• Сумка для ноутбука —14 990 рублей
• Сумка для смартфона — 12 990 рублей
• Чехол-брелок для наушников — 10 990 рублей
• Ручка для сумки (L, M) — 2 590 рублей