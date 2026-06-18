Сеть Samsung Galaxystore представила интерьерную акустическую систему Music Studio

Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxystore провела мероприятие, посвященное запуску интерьерной колонки Music Studio. Презентация новинки состоялась 17 июня в студии премиальной сети Reboot Fitness.Первыми оценить акустические возможности новинки гости смогли в рамках авторской саундхилинг сессии, разработанной REBOOT. Колонка Music Studio раскрыла звучание природных стихий — моря, леса, ветра и костра, — которое было дополнено медитацией с хрустальными чашами. Практика позволила гостям восстановить внутренний баланс и по-новому раскрыть восприятие звука.Дизайнерская колонка Music Studio — это не только источник звука, но и полноценный элемент интерьера. Новинка выполнена в визуальной концепции вневременной «точки» (Dot Design), созданной всемирно известным дизайнером Эрваном Буруллеком. Благодаря лаконичному дизайну устройство органично вписывается в самые разные современные пространства — от минималистичных гостиных до премиальных студий.Акустические параметры Music Studio настраивались в собственной лаборатории Samsung Audio Lab, что помогло обеспечить насыщенность, чистоту и детальность звучания. Устройство поддерживает актуальные потоковые сервисы, а также подключение по Wi-Fi и Bluetooth. Пользователям доступна функция объединения колонок в группы для синхронизации музыки по всему дому. Кроме того, экосистема Samsung позволяет интегрировать до пяти колонок с телевизорами бренда в режиме Q-Symphony для создания эффекта объемного звучания, как в кинотеатре.Линейка включает две версии устройства: компактную модель, которая органично впишется в лаконичный интерьер, и флагманскую версию с поддержкой объемного 3D-звука и аудио высокого разрешения, обеспечивающую наилучшее звучание. Рекомендованная розничная цена составляет 25 990 руб. и 39 990 руб. соответственно.Запуск Music Studio продолжает стратегию компании Samsung по развитию аудио направления. Компания уже 12 лет сохраняет лидерство на мировом рынке саундбаров, а также более 20 лет удерживает статус ведущего производителя телевизоров. Эти достижения подтверждают экспертизу Samsung в создании комплексных решений для комфортного досуга дома. Оценить возможности интерьерной колонки Music Studio можно в магазинах фирменной розницы Samsung Galaxystore.