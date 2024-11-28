Китайский космический корабль Tianzhou-7 выполнил все задачи и сгорел в атмосфере





Китай вывел с орбиты грузовой космический корабль Tianzhou-7, который в начале этого года доставил грузы на космическую станцию. 17 января с космодрома Вэньчан этот корабль был запущен на ракете Long March 7 и спустя несколько часов прибыл на космическую станцию «Тяньгун». 10 ноября он выполнил свою задачу и, загрузившись отходами с Тяньгуна, отстыковался от космической станции, а спустя неделю вошёл в атмосферу Земли.

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