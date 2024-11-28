Китайский космический корабль Tianzhou-7 выполнил все задачи и сгорел в атмосфере

Александр



Китай вывел с орбиты грузовой космический корабль Tianzhou-7, который в начале этого года доставил грузы на космическую станцию. 17 января с космодрома Вэньчан этот корабль был запущен на ракете Long March 7 и спустя несколько часов прибыл на космическую станцию «Тяньгун».  10 ноября он выполнил свою задачу и, загрузившись отходами с Тяньгуна, отстыковался от космической станции, а спустя неделю вошёл в атмосферу Земли.

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Космический аппарат был сведен с орбиты контролируемым образом, его двигатели были запущены, и он вошел в атмосферу. Предположительно, Tianzhou-7 был деорбирован над южной частью Тихого океана — в районе, известном как «кладбище космических аппаратов» и выбранном из-за его удаленности от обитаемых регионов. Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA) опубликовало видео, на котором запечатлены различные этапы запуска и работы космического аппарата (к примеру, бортовая камера показала вспышки тепла и света, когда Tianzhou-7 начал взаимодействовать с атмосферой).

Перед входом в атмосферу Tianzhou-7 выполнил свою последнюю задачу. 16 ноября он вывел на орбиту кубосат (сверхмалый спутник Земли) Bayi-08. На спутнике установлена камера среднего разрешения для наблюдения за Землёй и оптическое коммуникационное оборудование для передачи аудио- и видеосигнала. Тем временем продолжаются рбаоты на пилотируемой многомодульной орбитальной станции «Тяньгун»: так, 15 ноября Китай запустил следующую миссию по доставке грузов — Tianzhou-8. На борту корабля находились в основном продукты питания для текущей миссии Shenzhou-19 с экипажем и миссии Shenzhou 20, которая должна стартовать весной 2025 года, а также топливо и экспериментальные  — в частности, кирпичи, сделанные из симулятора лунного грунта.

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