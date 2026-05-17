Shanling EC Play — CD-плеер в стиле 90-х, но с суперсовременной начинкой

Китайская компания Shanling представила портативный CD-плеер EC Play, дизайн которого выполнен в стиле аудиотехники девяностых годов. Устройство поступит в продажу в трёх цветовых вариантах, которые производитель назвал Feather Green (зелёный), Onyx Black (чёрный) и Moonlight Silver (серебристый). Вес новинки составляет 418 граммов, а цена на международном рынке установлена примерно в 199 долларов США. Модель EC Play стала самым компактным и лёгким портативным CD-плеером в истории бренда.Плеер оснащён разъёмом 3,5 мм, балансным выходом 4,4 мм и коаксиальным выходом SPDIF, а также поддерживает двухстороннюю беспроводную передачу звука по Bluetooth 6.0 с кодеками AAC, LDAC и SBC. Внутри устройства установлен ЦАП Cirrus Logic CS43198 и двойной усилитель SGM8262, мощность которого достигает 700 мВт на 32 Ом. EC Play можно подключить к компьютеру или смартфону через USB для использования в качестве внешнего цифро-аналогового преобразователя с поддержкой PCM 384 кГц/32 бит и DSD256. Время автономной работы от встроенного аккумулятора ёмкостью 3450 мА·ч составляет до 12 часов.Производитель использует в плеере активную магнитную систему прижима диска, которая снижает вибрации и повышает стабильность считывания, что особенно важно при использовании устройства в движении. Помимо фабричных CD, EC Play поддерживает чтение дисков в форматах CD-R и CD-RW. Новинка уже появилась в продаже в Китае и в скором времени будет поставляться в другие страны, а в России её можно будет купить на популярных маркетплейсах.