





Японская компания Sharp представила сразу несколько смартфонов — Sharp Aquos Zero 5G Basic и Sharp Aquos Sense 5G.Новинка защищена по стандарту IP68, а её габариты составляют 161 x 75 x 9 мм и вес 182 грамма. Устройство оснащается 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2340 пикселей, в верхней части которого каплевидный вырез под фронтальную камеру. Отдельно стоит отметить, что его частота обновления — 240 Гц, а еще имеется встроенный под экран сканер отпечатка пальцев.Sharp Aquos Zero 5G Basic работает на базе процессора Snapdragon 765G с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ. Предусмотрен вариан в комплектации 8/128 ГБ.Селфи-камера снимает в разрешении 16,3 МП. Основная камеры состоит из трех сенсоров: основной объектив 48 МП, широкоугольный 13,1 МП и телеобъектив на 8 МП. Емкость аккумулятора составляет 4050 мАч. Что касается интерфейсов, смартфон оснащен: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC и разъем USB-C. Покупателям будет доступен Android 11 из коробки.Размеры устройства — 148 x 71 x 8,9 мм, а вес — 176 граммов. Он оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом IGZO LCD, а его разрешение составляет 1080 х 2280 пикселей. Aquos Sense 5G работает под управлением Snapdragon 690 5G с 5 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.Новинка получила 8-мегапиксельную фронтальную камеру, а также тройную основную камеру с сенсорами на 12, 12 и 8 мегапикселей. Емкость аккумулятора — 4570 мАч, а также имеется встроенный под экран сканер отпечатка пальцев. Остальные характеристики: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C и защита IP68. Как и предыдущая новинка, Aquos Sense 5G работает на Android 11 из коробки.Цены и доступность производитель пока не озвучил. Судя по характеристикам, это смартфоны среднего ценового диапазона.