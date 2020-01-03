Этой историей захотела поделиться со всеми остальными родителями Киара Страуд из Джорджии. Её семилетний сын случайно проглотил один наушник AirPods, после чего пришлось срочно обращаться в отделение неотложной помощи.Мать мальчика рассказала о том, что подарила сыну гарнитуру на новогодние праздники. Её сын, играясь, держал один из наушников в зубах за ножку, а затем случайно проглотил его. Врачи неотложного отделения очень сильно удивились, поскольку столкнулись с таким случаем впервые.Страуд добавила, что её сын пока не хочет пользоваться своим смартфоном, который получил на новый год вместе с наушниками. По его словам, когда он случайно проглотил наушник, гарнитура была подключена к телефону и он переживает, если вдруг у него внутри заиграет музыка.Медики сделали рентген и подтвердили нахождение AirPods, после чего они заверили маму мальчика, что наушник покинет тело её сына естественным путем, в конечном итоге так и произошло.После неудачного опыта, Киара Страуд сообщила, что в ближайшее время они будут использовать проводные наушники. Во всяком случае до тех пор, пока её сын не станет немного старше.