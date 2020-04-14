Продолжаем информировать о самых интересных предложениях дня. Сегодня у нас в подборке беспородные гарнитуры от Apple и Motorola, а также несколько смартфонов от Huawei и Honor на любой бюджет.Это версия TWS-гарнитуры без беспроводного чехла для зарядки. Увеличенное время работы в режиме телефонного разговора. Активация Siri с помощью голоса. Всё это AirPods — беспроводные наушники, которые подойдут ко всем вашим устройствам от Apple. Достаньте их из футляра, и сразу можете пользоваться. Они мгновенно установят соединение, а значит, вы сможете сразу погрузиться в насыщенный качественный звук. Не забудьте применить промокод POKAVSEDOMA900.Гарнитура Motorola Verve Loop станет отличным инструментом для качественного воспроизведения музыки с вашего телефона. Данная модель обеспечит владельца не только качественным звучанием любимых композиций, но и позволит комфортно общаться по мобильной связи, не доставая гаджет из кармана. Широта частотного диапазона позволяет одинаково четко воспроизводить как басы, так и высокие тона музыки, а высокая чувствительность обеспечивает достаточную громкость звучания. Для удобства общения на проводе гарнитуры расположена кнопка ответа на вызов и микрофон, таким образом, пользователь никогда не пропустит звонок во время прослушивания музыки, и всегда может ответить или сбросить вызов.Обновлённый Huawei Y5 2019 работает на базе Android 9 с фирменной оболочкой EMUI 9.0, которая значительно облегчает управление смартфоном. Диспетчер телефона с поддержкой умных алгоритмов оптимизирует работу всех систем, а 4-ядерный процессор с 2 ГБ оперативной памяти обеспечивает высокую производительность в режиме многозадачности. Фотомодуль на 13 МП получил чувствительный сенсор и широкую диафрагму f/1,8. Это позволяет добиваться проработанных и детализованных снимков при хорошем освещении. Для получения скидки воспользуйтесь промокодом HOME9.Honor 20 стал первым доступным смартфоном бренда, который получил самый мощный фирменный чипсет – 8-ядерный Huawei Kirin 980, собранный по 7-нм техпроцессу. 6 ГБ оперативной памяти и энергоэффективная архитектура железа позволят выполнять задачи любой сложности без излишней нагрузки на батарею. А двойной нейромодуль подстроит быстродействие системы под конкретного пользователя. Гаджет получил 48-МП модуль с чувствительным сенсором от Sony, широкоугольный объектив на 16 МП для съемки проработанных панорам, 2-МП камеру для четких макроснимков и 2-МП модуль для создания эффекта боке.Смартфон с выдвижной фронтальной камерой, безрамочным экраном и мощной начинкой. LTPS-экран смартфона Huawei P Smart Z с диагональю 6,59 дюйма и разрешением 2340 x 1080 точек занимает около 90 % площади передней панели. Huawei P Smart Z получил производительный восьмиядерный чипсет Hisilicon Kirin 710F с тактовой частотой 2,2 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти. Не забудьте применить промокод HOME10.