iPhone 11

Продолжаем регулярно рассказывать вам о самых интересных предложениях. Сегодня в нашу подборку попали смартфоны Apple, Huawei, Honor и Xiaomi. Без лишних слов сразу переходим к скидкам.

Huawei P30 Pro 8/256 ГБ — 44 990 р. (было 59 990)

Huawei

Прошлогодний флагман Huawei оснащается 6,47-дюймовым экраном с разрешением 2340 x 1080, 8-ядерным процессором Kirin 980, и крутой камерой с основным датчиком на 40 МП, который был создан при участии Leica. Также стоит отметить аккумулятор на 4 200 мАч и ТАСю Для получения скидки не забудьте промокод: HOME13.

Honor 10 Lite 64 ГБ — 7 990 р. (было 10 990)

Honor

Этот бюджетный смартфон получил вполне достойным IPS-экран 6,22" с разрешением 2340x1080, процессор Kirin 710, двойную камеру 13 + 2 МП, селфи-камеру 24 МП. Всё это работает на аккумуляторе 3 400 мАч, а еще имеется ТАС. Чтобы получить скидку, нужно применить промокод: STAY1300

iPhone 11 128 ГБ — 61 740 р. (было 64 990)

iPhone 11

Актуальный флагман Apple с ЖК-дисплеем Liquid Retina HD 6,1 дюйма, двойной камерой и мощным процессором A13 Bionic. Смартфон защищен от воды по стандарту IP68. Помимо этого имеется поддержка быстрой и беспроводной зарядки. Для получения скидки не забудьте применить промокод: ONLINE5.

Xiaomi Redmi 7A 2/16 ГБ — 3 990 р. (было 6 990)

Xiaomi

Этот ультрабюджетник работает на процессоре Snapdragon 439, он оснащается 5,45-дюймовым экраном IPS. Также имеется камера 12 МП, аккумулятор на 4 000 мАч и слот для карт памяти microSD. Для получения скидки не забудьте промокод: DOMA1000.

Honor 20 Lite 4/128 ГБ — 12 440 р. (было 19 940)

Honor

У этого смартфона 6,15-дюймовый экран с разрешением 2312 x 1080, основной датчик камеры на 48 МП и аккумулятор на 3 340 мАч. Чтобы получить скидку, нужно применить промокод: HOME4.



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