iPhone

Собрали для вас 7 достойных предложений сегодняшнего дня со скидками. Сегодня в подборке смартфоны iPhone XS Max, Samsung A51, Xiaomi Redmi Note 8T, а также беспроводные наушники Xiaomi, Honor и Sony.

Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ — 15 822 р. (было 19 990)

Samsung
Galaxy A51 оснащён быстрым процессором и вместительным хранилищем. Улучшенный 8-ядерный процессор и оперативная память 4 ГБ обеспечат плавную и эффективную работу. Основная камера 48 Мп делает четкие и яркие снимки сверхвысокого разрешения днём и ночью. Для получения скидки не забудьте забрать купон продавца и применить промокод: 10LET1000.

Xiaomi Redmi AirDots — 1 467 р. (было 2 487)

Xiaomi

Беспроводные наушники подключаются автоматически по Bluetooth 5.0. Имеется поддержка голосового управления, а также система интеллектуального шумоподавления. Производитель заявляет до 12 часов автономной работы. Не забудьте применить промокод: HOPE200.

iPhone XS Max 256 ГБ — 76 324,70 р. (было 160 990)

iPhone

Это iPhone и этим все сказано, качественное устройство с длительной программной поддержкой от Apple. Смартфон работает на процессоре A12 Bionic, оснащается OLED-экраном 6,5 дюйма и двойной камерой с двухкратным оптическим зумом. Для получения скидки не забудьте забрать купон продавца и применить промокод: HOPE5000.

Xiaomi Redmi Note 8T 128 ГБ — 14 582 р. (было 17 000)

Xiaomi

Смартфон оборудован процессором Snapdragon 665 и довольно крупным Full HD+ IPS-экраном 6,3 дюйма с плотностью пикселей 409 PPI. Аккумулятор на 4000 мАч поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Не забудьте применить промокод: 10LET1000.

realme X2 Pro 128 Гбайт — 28 741 р. (было 34 990)

realme

Этот топовый гаджет оснащён мощным процессором Snapdragon 855 Plus и AMOLED-экраном 90 Гц. Быстрая зарядка SuperVOOC позволяет зарядить батарею до 100% всего за 35 минут. Квадрокамера с основным датчиком на 64 МП поддерживает 20-кратный гибридный зум. Для получения скидки не забудьте забрать купон продавца и применить промокод: HOPE3000.

Беспроводные наушники Sony WH-CH400 — 1 168 р. (было 1 990)
Sony
Частота 20-20000 Гц, вес 107 г, время работы 20 ч, кодек AAC, NFC. Поддержка профилей работы: Handsfree, A2DP, Headset, AVRCP. В наличии черный и белый цвет. Для получения скидки примените промокод: PR262Y7A.

Беспроводные наушники HONOR Sport AM61 — 2 362 р. (было 2 990)
Honor
Радиус действия до 10 метров, а для подключения используется стандарт Bluetooth 4.1. Также имеется защита от воды IP52, а время воспроизведения музыки, по словам производителя, составляет 11 часов.



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