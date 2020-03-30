Собрали для вас 7 достойных предложений сегодняшнего дня со скидками. Сегодня в подборке смартфоны iPhone XS Max, Samsung A51, Xiaomi Redmi Note 8T, а также беспроводные наушники Xiaomi, Honor и Sony.Galaxy A51 оснащён быстрым процессором и вместительным хранилищем. Улучшенный 8-ядерный процессор и оперативная память 4 ГБ обеспечат плавную и эффективную работу. Основная камера 48 Мп делает четкие и яркие снимки сверхвысокого разрешения днём и ночью. Для получения скидки не забудьте забрать купон продавца и применить промокод:Беспроводные наушники подключаются автоматически по Bluetooth 5.0. Имеется поддержка голосового управления, а также система интеллектуального шумоподавления. Производитель заявляет до 12 часов автономной работы. Не забудьте применить промокод:Это iPhone и этим все сказано, качественное устройство с длительной программной поддержкой от Apple. Смартфон работает на процессоре A12 Bionic, оснащается OLED-экраном 6,5 дюйма и двойной камерой с двухкратным оптическим зумом. Для получения скидки не забудьте забрать купон продавца и применить промокод:Смартфон оборудован процессором Snapdragon 665 и довольно крупным Full HD+ IPS-экраном 6,3 дюйма с плотностью пикселей 409 PPI. Аккумулятор на 4000 мАч поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Не забудьте применить промокод:Этот топовый гаджет оснащён мощным процессором Snapdragon 855 Plus и AMOLED-экраном 90 Гц. Быстрая зарядка SuperVOOC позволяет зарядить батарею до 100% всего за 35 минут. Квадрокамера с основным датчиком на 64 МП поддерживает 20-кратный гибридный зум. Для получения скидки не забудьте забрать купон продавца и применить промокод:Частота 20-20000 Гц, вес 107 г, время работы 20 ч, кодек AAC, NFC. Поддержка профилей работы: Handsfree, A2DP, Headset, AVRCP. В наличии черный и белый цвет. Для получения скидки примените промокод:Радиус действия до 10 метров, а для подключения используется стандарт Bluetooth 4.1. Также имеется защита от воды IP52, а время воспроизведения музыки, по словам производителя, составляет 11 часов.