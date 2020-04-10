Сегодня в нашу подборку с самыми интересными предложениями попали смартфоны Apple и Xiaomi со скидками, а также беспроводные наушники JBL и проводные наушники Sony с конструкцией накладного типа.​​Комфортная работа с приложениями, электронными текстами, графикой и видео — все это обеспечивает 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением FullHD+. ЖК-матрица Redmi Note 8 Pro отвечает за сочную и чёткую картинку даже при самых широких углах обзора. Адаптивная настройка яркости сохранит высокую контрастность изображения в любое время дня и ночи. Камера на 64 МП с широкой диафрагмой позволит получить высокую детализацию снимков даже в сумерках. Для получения скидки используйте промокод: HOME3.​​Легко управляйте музыкой и звонками или получайте информацию от голосового помощника одним нажатием кнопки. Наушники оснащены функцией Ambient Aware для удобства на улице и технологией TalkThru, чтобы разговаривать прямо в наушниках. Благодаря защите от воды по стандарту IPX7 их можно использовать в самых тяжелых условиях в любую погоду. По словам производителя зарядки аккумулятора хватит на 10 часов без проводов + 20 часов в чехле с функцией зарядки.​​Благодаря разрешению FullHD+ 6,3-дюймовый экран Xiaomi Redmi Note 8T передаёт насыщенное и реалистичное изображение с самыми широкими углами обзора. Дисплей занимает 88,3% площади передней панели. 8-ядерный Snapdragon 665 с 4 ГБ оперативной памяти отвечает за стабильную работу тяжёлых приложений. Основной модуль на 48 Мп с цифровой стабилизацией и умным распознаванием сцен поможет сделать чёткий снимок даже при слабом освещении. Чтобы в кадре поместилось больше объектов, переключитесь на 8-мегапиксельную камеру с углом обзора 120 градусов. В дополнение к главным модулям в смартфоне предусмотрен сенсор глубины на 2 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Промокод для скидки: HOME3.Сбалансированное решение для каждодневного использования с отличным соотношением цены и качества. Показатель чувствительности — 98 дБ, диапазон воспроизводимых частот составляет от 10 до 24 000 Гц, а импеданс — 24 Ом. Этого хватает для передачи приятного, качественного и четкого звука.iPhone XS оснащён HDR‑дисплеем Super Retina с диагональю 5,8 дюйма. Панели OLED обеспечивают наилучшую цветопередачу, глубокие чёрные цвета и впечатляющую яркость. С улучшенной технологией FaceID можно безопасно разблокировать iPhone, входить в учётные записи приложений и оплачивать покупки буквально одним взглядом. Процессор A12 Bionic с системой Neural Engine нового поколения использует технологии машинного обучения. Двойная камера 12 Мп с режимом «Портрет», функцией портретного освещения, улучшенным эффектом боке и совершенно новой функцией «Глубина» позволяет взглянуть на портретную съёмку по‑новому. Промокод на скидку: online5.