Складной Honor V3 показали раньше времени

Артем
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Качественные снимки появились за неделю до презентации.

Самый тонкий складной смартфон Honor V3 представят 12 июля, но в сети появилось несколько снимков, которые помогут разглядеть новинку со всех сторон. 
Мы видим, что по сравнению с Magic V2, массив камер изменился и больше похож на модель Magic 6. Отчетливо видна перископическая камера и обилие предложенных цветов. 
На данный момент самым тонким смартфоном считается Magic V2 — всего 9,9 мм. Ожидается, что Мagic V3, перехватит эстафету.
Новинке прогнозируют процессор Snapdragon 8 Gen 3, минимум 16 ГБ ОЗУ, основную камеру на 50 МП и аккумулятор емкостью не менее 5000 мА·ч.
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Источник:
GSM Arena
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