Складной Honor V3 показали раньше времени

Качественные снимки появились за неделю до презентации.Самый тонкий складной смартфон Honor V3 представят 12 июля, но в сети появилось несколько снимков, которые помогут разглядеть новинку со всех сторон.Мы видим, что по сравнению с Magic V2, массив камер изменился и больше похож на модель Magic 6. Отчетливо видна перископическая камера и обилие предложенных цветов.На данный момент самым тонким смартфоном считается Magic V2 — всего 9,9 мм. Ожидается, что Мagic V3, перехватит эстафету.Новинке прогнозируют процессор Snapdragon 8 Gen 3, минимум 16 ГБ ОЗУ, основную камеру на 50 МП и аккумулятор емкостью не менее 5000 мА·ч.