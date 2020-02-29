Не так давно теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв призвал компанию Apple выпустить складной смартфон, который смог бы конкурировать с аналогичными гаджетами Samsung и Huawei. В Apple его, конечно, не послушались, зато канадский дизайнер Искандер Утебаев показал на видео, как могло бы выглядеть такое устройство.
Искандер выложил в Instagram ролик, в котором показано, как он пользуется складным айфоном — раскрывает его, запускает различные приложения и запускает обратно.
Концепт раскладушки Apple выполнен примерно в том же дизайне, как Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr. У смартфона гнущийся экран с минимальными рамками и сильно вытянутый корпус.
Не исключено, что инженеры Apple разрабатывают нечто подобное, но вряд ли складной iPhone будет выпущен в ближайшее время. Складные смартфоны — относительно молодой форм-фактор, которому присущ ряд серьёзных недостатков. Место сгиба корпуса — слабое место таких устройств, а экран подвержен царапинам из-за того, что его невозможно защитить прочным стеклом (вместо него используется мягкий полимерный материал). Если Apple когда-нибудь и выпустит складной смартфон, то постарается сделать так, чтобы он был лишён подобных проблем.
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это простительно, потому что Яблоко любят миллионы и пожалуй высокие цены оправданы
А эти «весёлые картинки» это «весёлые картинки»
Угарнуло.