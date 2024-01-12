Сколько гаджетов можно добавить в Локатор Apple, чтобы найти их в случае утери

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«В приложение Локатор можно добавить до 32 устройств. Помимо AirTag и сторонних аксессуаров во вкладке «Вещи», AirPods Max считаются за один продукт, AirPods и AirPods Pro (1-го поколения) считаются за два продукта, а AirPods Pro (2-го поколения) считаются за три продукта».

Компания Apple по-тихому увеличило максимальный лимит на количество девайсов, которые можно добавить в приложение Локатор на iPhone и iPad.Если раньше пользователи были ограничены 16 гаджетами, то сейчас можно добавить до 32 устройств. Apple даже выпустила обновленный документ поддержки, в котором говорится следующее:Это довольно полезное нововведение, поскольку только под один мини-набор гаджетов из iPhone, Apple Watch, AirPods Pro 2 уйдёт сразу 5 «слотов» в Локаторе.