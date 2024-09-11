Подсчитано, сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 16 Pro

Александр


Аналитики компании Picodi проанализировали цены на iPhone 16 Pro в базовой версии со 128 ГБ памяти в различных странах мира и сопоставили их со средними зарплатами, которые получают жители этих стран. Россия находится ближе к концу этого рейтинга, хотя есть и более плохие результаты.

Лидером уже в который год становится Швейцария, где на iPhone 16 Pro можно заработать всего за четыре дня. Жителям США, Австралии, Сингапура, Люксембурга и Дании придётся поработать менее недели прежде чем они позволят себе приобрести новинку Apple.

В случае с Россией деньги на iPhone 16 Pro можно получить за 42 рабочие смены. Такой расклад получился с учётом того, что эта модель будет стоить 154 990 рублей (на 8 тысяч дороже, чем  iPhone 15 Pro в прошлом году), а средняя по стране зарплата после вычета НДФЛ составляет 77,5 тысяч. В сравнении с прошлым годом количество необходимых трудодней уменьшилось на 4,2.



В США iPhone 16 Pro стоит 999 долларов (около 92 200 рублей). В этой цене не учитывается налог с продаж, который отличается от штата к штату (а в некоторых штатах отсутствует).

Так выглядит «индекс айфона» в России последние 7 лет:

  • 2018 — 48,2 дня
  • 2019 — 47 дней
  • 2020 — 47,5 дня
  • 2021 — 42,1 дня
  • 2022 — 39,7 дня
  • 2023 — 46,3 дня
  • 2024 — 42 дня

С учётом выходных дней усреднённому россиянину придётся работать более полутора месяцев, не расходуя деньги ни на какие покупки и платежи, и только тогда он накопит на свежий флагман. Медленнее нас на айфоны зарабатывают жители Таиланда, Индии, Вьетнама, Бразилии, Филиппин и Турции — там зарплаты ниже, а цены выше, в том числе из-за более высоких пошлин и налогов.
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Комментарии

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Carter_Mayers
Да таких накруток цен, как в РФ нет нигде в мире, как и нет таких бешеных ставок по ипотекам и кредитам. Среди развитых стран, так уж точно. Хочешь продавай за 200 тысяч а хочешь за лям двести, хочешь за два. Барыги всегда найдутся и не в малых количествах. Достаточно посмотреть на цену китайских вёдер в Китае и сравнить её с нашими ценами
2 часа назад в 18:08
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