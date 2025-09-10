Сколько оперативной памяти во всех iPhone 17

Артем
rtrw6ue56ie56i.png

Объем ОЗУ увеличился в два раза, но не у всех моделей

По традиции Apple не раскрывает объем «оперативки» установленной в айфонах. Однако информацию смогли добыть благодаря Apple Xcode — инструменту для разработчиков. Если сравнивать с линейкой iPhone 16 практически во всех представленных моделях ОЗУ увеличился в два раза. Вот, что мы имеем:

• iPhone 17 — 8 ГБ (iPhone 16 — 8 ГБ)
• iPhone Air — 12 ГБ (iPhone 16 Plus — 8 ГБ)
• iPhone 17 Pro — 12 ГБ (iPhone 16 Pro — 8 ГБ)
• iPhone 17 Pro Max — 12 ГБ (iPhone 16 Pro Max — 8 ГБ)

Все представленные на презентации модели уже доступны для предзаказа. Старт продаж в офлайне состоится 19 сентября 2025 года.
rolaks
То есть по вашему 8х2=12?
Ну-ну…
Сегодня в 10:53
+3
iguana rolaks
Они школу прогуливали 🤭
Сегодня в 10:56
+47
Gabriel rolaks
Я подозреваю что у них получилось сначала 82, но решили проверить на калькуляторе))
Сегодня в 14:42
+337
needmusic
А кто то замечал недостаток оперативки в айфоне?
Сегодня в 11:26
+3
iguana needmusic
В любой динамичной игре при максимальных гастройках и 120Гц даже 16пм лагает 🤷🏻‍♂️
Сегодня в 11:56
+47
Gabriel iguana
Если жизнь вас заставляет играть на смартфоне , то это уже от недостатка денег, а не памяти)
Сегодня в 14:35
+3
iguana Gabriel
На работе — самое то) А все эти мобильные ПеКа вертел я на буе,тк горят они через пару лет и стоят неоправданно дорого!В отличии от того же айфа которого хватает на 5-6 лет активного дрюч ева 🤘🏻
час назад в 16:54
tellurian needmusic
Да, приложения часто перезагружаются, не только сторонние. Браузер перезагружается.

Например после использования камеры браузер регулярно.
Сегодня в 13:15
