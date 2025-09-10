Сколько оперативной памяти во всех iPhone 17





Объем ОЗУ увеличился в два раза, но не у всех моделей

По традиции Apple не раскрывает объем «оперативки» установленной в айфонах. Однако информацию смогли добыть благодаря Apple Xcode — инструменту для разработчиков. Если сравнивать с линейкой iPhone 16 практически во всех представленных моделях ОЗУ увеличился в два раза. Вот, что мы имеем:• iPhone 17 — 8 ГБ (iPhone 16 — 8 ГБ)• iPhone Air — 12 ГБ (iPhone 16 Plus — 8 ГБ)• iPhone 17 Pro — 12 ГБ (iPhone 16 Pro — 8 ГБ)• iPhone 17 Pro Max — 12 ГБ (iPhone 16 Pro Max — 8 ГБ)Все представленные на презентации модели уже доступны для предзаказа. Старт продаж в офлайне состоится 19 сентября 2025 года.