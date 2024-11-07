Сколько памяти нужно смартфону? И почему 128 ГБ под конец 2024 года — уже маловато





Давно прошли времена, когда производители ставили в смартфоны медленные накопители со смехотворным объёмом памяти, теперь даже в некоторых ноутбуках бывает меньше. И это кажется странным, ведь фотографии и видео могут храниться в облаке, а места под музыку и фильмы вообще не нужно, поскольку почти любой контент есть в стриминговых сервисах. Давно прошли времена, когда производители ставили в смартфоны медленные накопители со смехотворным объёмом памяти, теперь даже в некоторых ноутбуках бывает меньше. И это кажется странным, ведь фотографии и видео могут храниться в облаке, а места под музыку и фильмы вообще не нужно, поскольку почти любой контент есть в стриминговых сервисах. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

128 ГБ в современном смартфоне откровенно мало, хотя ещё пару лет назад его хватало большинству под любые нужды. Это место закончится уже через несколько месяцев активного использования, придётся очищать накопитель, а это лишняя головная боль, поэтому стоит сразу выбрать модель, где памяти больше — хотя бы 256 ГБ.Память стала дешёвой, а увеличенный объём это в некотором смысле маркетинговая штука, которая позволяет производителям продавать смартфоны дороже. Разница в себестоимости микросхем на 128, 256 или 512 ГБ незначительная (от силы 3 тысячи рублей), но в рознице модель с большим объёмом памяти может запросто выставляться на несколько десятков тысяч рублей дороже базовой версии. Особенно, если речь идёт об айфонах или андроид-смартфонах без поддержки карт памяти.Но за дополнительную память в любом случае целесообразно доплатить — хотя бы ради комфорта. Недавно я пытался вспомнить, сколько гигабайт в моём смартфоне, и не смог. В какой-то момент это вообще стало не важно, и я даже могу сказать, в какой — когда купил модель, в которой памяти чуть более чем достаточно. Пришлось лезть в настройки и проверять там: оказалось 512 ГБ, из которых занято 120 ГБ. Казалось бы, мне могло хватить и вдвое меньше, но это вряд ли. Дело в том, что я периодически выгружаю фотографии и видео на компьютер (в дополнение к тому, что они копируются в пару облачных хранилищ), так что накопитель быстро забился бы файлами под завязку. Обычно такое происходит в самый неподходящий момент (например, когда нужно записать длинное видео или скопировать объёмный файл).Рекордсменом по объёму занимаемого места можно считать видео. Если вы снимаете на смартфоне ролики с разрешением 4K или 8K, вам просто необходим большой накопитель, иначе ваше хобби превратится в мучение. У меня не так много приложений, почти нет игр, и я не особо часто фотографирую и снимаю видео, музыку слушаю на ходу в основном из облака, но даже с таким сценарием использования 120 ГБ уже чем-то заняты. Был бы накопитель на 128 ГБ — ещё пара увесистых файлов (да хотя бы обновление Android), и всё, память закончилась.Производители не зря соревнуются в скорости работы накопителей. Чем быстрее записываются и считываются файлы, тем меньше влияние количества и объёма хранимой информации на быстродействие устройства. На производительность также в значительной степени влияет объём оставшегося пространства, поэтому когда места совсем не осталось, смартфон может сильно тормозить. Вполне логично и очевидно, что накопитель большего объёма сложнее заполнить, поэтому смартфон сможет сохранять высокую производительность более долгое время.Большой накопитель позволяет вообще не задумываться над тем, сколько памяти в вашем смартфоне. Не важен размер, главное, что хватает. Конечно же, стоит периодически проверять, сколько места осталось, и проводить чистку, избавляясь от хлама (вы удивитесь, насколько очистится ваш смартфон, если удалить кэш телеграма). Но в любом случае смартфон с большим объёмом памяти доставляет меньше забот и гораздо приятнее в использовании.Нужно ещё больше свободного места. Пойду почищу память.