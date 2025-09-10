Сколько сейчас стоят все iPhone 17 в России?

Артем
sfftjarthaerha.png

Сразу после презентации iPhone 17, компания Apple открыла предзаказы на все представленные новинки. Российские ретейлеры решили не отставать.

Ниже перечисляем официальную стоимость новинок в переводе на рубли по текущему курсу.

•iPhone 17 256 ГБ — $799 (~68 000 руб)
•iPhone 17 512 ГБ — $ 999 (~85 000 руб)

•iPhone Air 256 ГБ — $999 (~85 000 руб)
•iPhone Air 512 ГБ — $1 199 (~102 000 руб)
•iPhone Air 1 ТБ — $1 399 (~119 000 руб)

• iPhone 17 Pro 256 ГБ — $1 099 (~93 000 руб)
•iPhone 17 Pro 512 ГБ — $1 299 (~110 000 руб)
•iPhone 17 Pro 1 ТБ — $1 499 (~127 000руб)

•iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — $1 199 (~101 000 руб)
•iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — $1 399(~118 000 руб)
•iPhone 17 Pro Max 1 ТБ — $1 599 (~135 000 руб)
•iPhone 17 Pro Max 2 ТБ — $ 1 999 (~169 000 руб)

•Apple Watch Series 11 — от $399 (~33 000 руб)
•Apple Watch SE3 — от $249 (~21 000 руб)
•Apple Watch Ultra 3 — $799 (~67 000 руб)
•AirPods Pro 3 — $249 (~21 000 руб)

Как и следовало ожидать, прайс на всю линейку iPhone 17, а также новые Apple Watch и AirPods значительно отличается. Вот по каким расценкам можно заранее заказать топовые айфоны в России сейчас:

Стоимость новинок в сети restore:

•iPhone 17 256 ГБ — 119 990 руб
•iPhone 17 512 ГБ — 144 990 руб

•iPhone Air 256 ГБ — 149 990 руб
•iPhone Air 512 ГБ — 179 990 руб
•iPhone Air 1 ТБ — 209 990 руб

• iPhone 17 Pro 256 ГБ — 164 990 руб
•iPhone 17 Pro 512 ГБ — 194 990 руб
•iPhone 17 Pro 1 ТБ — 224 990 руб

•iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 184 990 руб
•iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 214 990 руб
•iPhone 17 Pro Max 1 ТБ — 244 990 руб
•iPhone 17 Pro Max 2 ТБ — 299 990 руб

•Apple Watch Series 11 — от 49 990 руб
•Apple Watch Ultra 3 — от 105 990 руб
•AirPods Pro 3 — 34 990 руб

Также при оформлении предзаказа до 22.09.2025 года сеть магазинов restore: предоставляет бесплатную услугу переноса данных.

Стоимость новинок в каналах продаж М.Видео-Эльдорадо:

•iPhone 17 256 ГБ — 107 999 руб
•iPhone 17 512 ГБ — 129 999 руб

•iPhone Air 256 ГБ — 134 999 руб
•iPhone Air 512 ГБ — 164 999 руб

•iPhone 17 Pro 256 ГБ — 159 999 руб
•iPhone 17 Pro 512 ГБ — 189 999 руб

•iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 179 999 руб
•iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 209 999 руб 

Сроки, когда предзаказывшие смогут получить устройства на руки не уточняются.

Стоит понимать, что пока цифры рассчитаны на желающих урвать новинку как можно раньше. Вероятно, к декабрю-январю, когда ажиотаж спадет, ретейлеры начнут постепенно сбрасывать ценник.
Комментарии

tellurian
+2614
tellurian
Сейчас купят самые не терпеливые и потом цены устаканятся.
Курс только не туда пошёл.
Сегодня в 13:11
#
+4
iguana
Вы походу в какой-то другой стране живете!? Сообщаю свидомым,в минувшие выходные был на Горбе,цены на айф 16пм были: 16пм(сим/есим)256 = 101к₽ ; 16пм512 = 115к₽.Каких устаканиваний цен вы ждете от ресторов и мвидео?🤔
Сегодня в 13:20
#
fdsa adfs
0
fdsa adfs iguana
Зайди на Авито, за 105 пм512 гб можно взять, свИдомый
Сегодня в 13:55
#
+4
iguana fdsa adfs
Алеша,извинись) Речь не про дуал есим,а сим/есим!Читай внимательнее;) А если копнешь глубже,поймешь,что дуал сим стоит еще дороже)
час назад в 16:48
#