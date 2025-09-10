Сколько сейчас стоят все iPhone 17 в России?

Сразу после презентации iPhone 17, компания Apple открыла предзаказы на все представленные новинки. Российские ретейлеры решили не отставать.
•iPhone 17 256 ГБ — $799 (~68 000 руб)
•iPhone 17 512 ГБ — $ 999 (~85 000 руб)
•iPhone Air 256 ГБ — $999 (~85 000 руб)
•iPhone Air 512 ГБ — $1 199 (~102 000 руб)
•iPhone Air 1 ТБ — $1 399 (~119 000 руб)
• iPhone 17 Pro 256 ГБ — $1 099 (~93 000 руб)
•iPhone 17 Pro 512 ГБ — $1 299 (~110 000 руб)
•iPhone 17 Pro 1 ТБ — $1 499 (~127 000руб)
•iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — $1 199 (~101 000 руб)
•iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — $1 399(~118 000 руб)
•iPhone 17 Pro Max 1 ТБ — $1 599 (~135 000 руб)
•iPhone 17 Pro Max 2 ТБ — $ 1 999 (~169 000 руб)
•Apple Watch Series 11 — от $399 (~33 000 руб)
•Apple Watch SE3 — от $249 (~21 000 руб)
•Apple Watch Ultra 3 — $799 (~67 000 руб)
•AirPods Pro 3 — $249 (~21 000 руб)
Как и следовало ожидать, прайс на всю линейку iPhone 17, а также новые Apple Watch и AirPods значительно отличается. Вот по каким расценкам можно заранее заказать топовые айфоны в России сейчас:
Стоимость новинок в сети restore:
•iPhone 17 256 ГБ — 119 990 руб
•iPhone 17 512 ГБ — 144 990 руб
•iPhone Air 256 ГБ — 149 990 руб
•iPhone Air 512 ГБ — 179 990 руб
•iPhone Air 1 ТБ — 209 990 руб
• iPhone 17 Pro 256 ГБ — 164 990 руб
•iPhone 17 Pro 512 ГБ — 194 990 руб
•iPhone 17 Pro 1 ТБ — 224 990 руб
•iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 184 990 руб
•iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 214 990 руб
•iPhone 17 Pro Max 1 ТБ — 244 990 руб
•iPhone 17 Pro Max 2 ТБ — 299 990 руб
•Apple Watch Series 11 — от 49 990 руб
•Apple Watch Ultra 3 — от 105 990 руб
•AirPods Pro 3 — 34 990 руб
Также при оформлении предзаказа до 22.09.2025 года сеть магазинов restore: предоставляет бесплатную услугу переноса данных.
Стоимость новинок в каналах продаж М.Видео-Эльдорадо:
•iPhone 17 256 ГБ — 107 999 руб
•iPhone 17 512 ГБ — 129 999 руб
•iPhone Air 256 ГБ — 134 999 руб
•iPhone Air 512 ГБ — 164 999 руб
•iPhone 17 Pro 256 ГБ — 159 999 руб
•iPhone 17 Pro 512 ГБ — 189 999 руб
•iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 179 999 руб
•iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 209 999 руб
Сроки, когда предзаказывшие смогут получить устройства на руки не уточняются.
Стоит понимать, что пока цифры рассчитаны на желающих урвать новинку как можно раньше. Вероятно, к декабрю-январю, когда ажиотаж спадет, ретейлеры начнут постепенно сбрасывать ценник.