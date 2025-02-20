Сколько стоит новый iPhone 16e в России

Артем
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Вслед за презентацией нового бюджетного смартфона от Apple, российские ретейлеры открыли предзаказы. Старт продаж ожидается одновременно со всем миром.

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Первыми, кто обещает запустить продажу iPhone 16e стали сеть ретейлеров «М.Видео-Эльдорадо». На западном рынке смартфоны представлены с тремя конфигурациями накопителя:

• iPhone 16e 128 ГБ — $599 (~53 тыс руб)
• iPhone 16e 256 ГБ — $699 (~62 тыс руб)
• iPhone 16e 512 ГБ — $899 (~80 тыс руб)

В России на старте будут доступны только два варианта по следующим ценам:

• iPhone 16e 128 ГБ — 77 999 руб
• iPhone 16e 256 ГБ — 89 999 руб

Стоит отметить, что сторонние продавцы уже сейчас могут предложить куда выгоднее варианты. Например, полноценный iPhone 16 на 128 ГБ стоит около 73 тыс руб. А поскольку «серовозы», как правило, стараются придерживаться к официальному ценнику, новая «ешка» может стартовать примерно от 60-62 тыс руб.

Да данный момент iPhone 16e доступен только по предзаказу. Официальный старт продаж ожидается 28 февраля.
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Источник:
Известия
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Комментарии

tellurian
+2158
tellurian
У вас цены в долларах без налога штата. Не все могут взять в без налоговом штате.
В Европе от 700 евро. В ОАЭ от 2600 дирхамов, это 63000₽.
В России 16 стоит от 65000₽.
15 от 60, на Авито дешевле есть.
2 часа назад в 10:34
#
+4522
Gabriel tellurian
Это вы точно подметили. В Калифорнии аж под 10% налог штата.
В местных едальнях вообще может быть к чеку +25-30% (налог штата плюс чаевые, которые вносят в чек по умолчанию)
час назад в 11:09
#
+33
godspell
Да уж, не упустят наши барыги снять свою маржу.
час назад в 11:19
#
Дмитрий Могучев
+488
Дмитрий Могучев
iPhone 16e 128 ГБ — 77 999 руб

Кто тот человек который купит за такую цену ?
час назад в 11:38
#
Yuri Konst
+36
Yuri Konst Дмитрий Могучев
Тот, кто проценты от вклада получил. Деньги за просто так, не жалко потратить их)
час назад в 11:53
#

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