Сколько стоит новый iPhone 16e в России





Вслед за Вслед за презентацией нового бюджетного смартфона от Apple, российские ретейлеры открыли предзаказы. Старт продаж ожидается одновременно со всем миром. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Первыми, кто обещает запустить продажу iPhone 16e стали сеть ретейлеров «М.Видео-Эльдорадо». На западном рынке смартфоны представлены с тремя конфигурациями накопителя:• iPhone 16e 128 ГБ — $599 (~53 тыс руб)• iPhone 16e 256 ГБ — $699 (~62 тыс руб)• iPhone 16e 512 ГБ — $899 (~80 тыс руб)В России на старте будут доступны только два варианта по следующим ценам:• iPhone 16e 128 ГБ — 77 999 руб• iPhone 16e 256 ГБ — 89 999 рубСтоит отметить, что сторонние продавцы уже сейчас могут предложить куда выгоднее варианты. Например, полноценный iPhone 16 на 128 ГБ стоит около 73 тыс руб. А поскольку «серовозы», как правило, стараются придерживаться к официальному ценнику, новая «ешка» может стартовать примерно от 60-62 тыс руб.Да данный момент iPhone 16e доступен только по предзаказу. Официальный старт продаж ожидается 28 февраля.