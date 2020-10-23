





Зарядное устройство Apple MagSafe заряжает в два раза медленнее, чем проводное устройство USB-С на 20 Вт. Об этом стало известно из нового видеообзора от Wall Street Journal.Сообщается, что MagSage заряжает iPhone 12 быстрее, чем беспроводная зарядка Qi на 7,5 Вт, но оно медленнее чем проводной адаптер на 20 Вт. Зарядка по проводу от 0 до 50 процентов заняла 28 минут, а у MagSafe для достижения аналогичного результата потребовался 1 час.В обзоре раскритиковали общую стоимость зарядного устройства MagSafe и адаптера питания на 20 Вт, а также длину кабеля.