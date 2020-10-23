Зарядное устройство Apple MagSafe заряжает в два раза медленнее, чем проводное устройство USB-С на 20 Вт. Об этом стало известно из нового видеообзора от Wall Street Journal.

Результаты

Сообщается, что MagSage заряжает iPhone 12 быстрее, чем беспроводная зарядка Qi на 7,5 Вт, но оно медленнее чем проводной адаптер на 20 Вт. Зарядка по проводу от 0 до 50 процентов заняла 28 минут, а у MagSafe для достижения аналогичного результата потребовался 1 час.



В обзоре раскритиковали общую стоимость зарядного устройства MagSafe и адаптера питания на 20 Вт, а также длину кабеля.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Macrumors Macrumors

Ссылки по теме:

В России 8 из 10 предзаказов пришлось на iPhone 12 Pro В России 8 из 10 предзаказов пришлось на iPhone 12 Pro

Разработчики приложений объединяют усилия против Apple Разработчики приложений объединяют усилия против Apple

4 впечатления от знакомства с iPhone 12. Есть смысл обновиться с iPhone XR и 11 4 впечатления от знакомства с iPhone 12. Есть смысл обновиться с iPhone XR и 11