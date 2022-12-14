Компания Picodi проанализировала затраты на сборку геймерского ПК с учётом цен на компоненты и зарплат в разных странах мира. Россия заняла в этом рейтинге 34-место, а в среднем россиянину придётся копить деньги почти в 10 раз дольше, чем американцу.
Аналитики Picodi посчитали, что затраты на покупку всех комплектующих для геймерского ПК в России составят чуть более 150 тысяч рублей (или 2 455 долларов). С учётом средней по стране зарплаты в 53 405 рублей накопить эти деньги можно за 2,8 месяца.
К составу игрового компьютера, конечно, могут быть вопросы, но именно такие компоненты (правда, без привязки к ценам) особенно популярны среди пользователей Steam. С большой натяжкой можно считать, что компьютер с подобной конфигурацией является оптимальной по цене и уровню производительности.
В Picodi также заложили затраты на игры, посчитав, что в среднем россиянин потратит на них за год 31 200 рублей, приобретая по одному тайтлу каждый месяц.
Для сравнения: жителю Швейцарии потребуется для того же самого работать 0,3 месяца, а жителям США и Австралии 0,4 месяца. Сильнее всего «не повезло» тем, кто живёт и работает в Аргентине — им нужно копить на игровой компьютер больше года, при этом ничего не есть, не пить и больше никуда не тратить заработанное. Недалеко от Аргентины ушли Пакистан, Индонезия и Колумбия — в этих странах заработать на ПК, подходящий для игр, можно за 10,4, 8,7 и 8 месяцев соответственно.
Исследование: сколько зарплат нужно на покупку игрового компьютера в разных странах
Александр Кузнецов —
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