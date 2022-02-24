В ближайшие недели может состояться выпуск нового смартфона Apple — iPhone SE третьего поколения, также известного как iPhone SE 3 или iPhone SE 2022. Многочисленные утечки уже сейчас позволяют составить впечатление о том, какой будет эта новинка. У нас есть данные о части её характеристик, а также об особенностях дизайна.
Отличительная особенность линейки iPhone SE заключается в большей доступности. Эти модели стоят дешевле «номерных» флагманов, хотя частично обладают топовыми характеристиками. Одним из главных нововведений станет поддержка 5G, что сделает iPhone SE самым дешёвым смартфоном Apple, работающим с сетями связи пятого поколения.
По данным японского блога Macotakara и аналитика Минг-Чи Куо, в iPhone SE 3 будет установлен LCD-экран диагональю 4,7 дюйма, а внешне этот смартфон будет выглядеть примерно как iPhone 8. Также есть вероятность, что Apple выпустит увеличенную версию iPhone SE Plus с 5,5-дюймовым экраном, об этом Минг-Чи Куо говорил ещё в прошлом году.
В сравнении с iPhone SE второго поколения, вышедшем в апреле 2020 года, изменений в дизайне будет немного. В частности сохранится сканер отпечатков пальцев на кнопке Home и широкие грани рамки над и под экраном. Более серьёзные изменения в дизайне приготовлены для модели, которая выйдет в 2023 году — она может получить дактилоскопический сканер в боковой кнопке включения.
Линейка iPhone SE традиционно получает актуальный флагманский процессор, и в этом году Apple вряд ли сделает исключение. Это значит, что в iPhone SE 3 будет установлен тот же самый процессор A15 Bionic, который используется в линейке iPhone 13. Что касается объёма накопителя, то минимальным значением скорее всего будет не 64, а 128 ГБ, как и в случае с iPhone 13.
Информации о камерах, которые будут установлены в iPhone SE 3, пока нет, но можно предположить, что основная камера будет одинарной и получит главный сенсор из iPhone 12. Это представляется наиболее логичным, ведь в iPhone SE 2 установлен датчик из iPhone 11. Разрешение фронтальной камеры в соответствии с последними тенденциями может быть увеличено с 7 до 12 Мп.
В iPhone SE 3 сохранится поддержка беспроводной зарядки стандарта Qi, но не появится поддержка магнитных аксессуаров из серии MagSafe. Об этом свидетельствуют данные, полученные от инсайдеров блогом Macotakara.
По слухам, анонс iPhone SE 3 может состояться 8 марта либо за несколько дней до или после этой даты. Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что на начало марта у Apple запланирована презентация, и помимо новой модели iPhone, на ней будут представлены обновлённые модели iPad Air и MacBook.
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Что касается статьи, то скорее всего SE 3 будет тем же SE 2, только с урезанным А15 и обновлённой камерой.