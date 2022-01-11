CRYSTAL RELIC 004

Американский художник и скульптор Даниэль Аршам анонсировал ограниченную серию  скульптур CRYSTAL RELIC 004. Это масштабная копия геймпада PlayStation, которая полностью прозрачна.



Всего будет выпущено 500 экземпляров. Каждая такая скульптура весит 295 грамм, ширина составляет 95 мм, а высота — 55 мм. CRYSTAL RELIC 004 поставляется в специальном упаковочном корпусе, а в комплекте пара белых перчаток, чтобы не оставлять следы от рук на «геймпаде».

CRYSTAL RELIC 004

Продажи откроются на сайте Даниэля Аршама 14 января. Стоимость скульптуры CRYSTAL RELIC 004 пока неизвестна. Ожидается, что она будет очень высоко оценена коллекционерами.
Даниэль Аршам — сооснователь и партнер дизайнерского бюро Snarkitecture. Он живет и работает в Нью-Йорке. Среди его проектов есть совместные работы с Джеймсом Франко и Фареллом Уильямсом. Художник также работал с брендами Calvin Klein и Louis Vuitton.


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