Американский художник и скульптор Даниэль Аршам анонсировал ограниченную серию скульптур CRYSTAL RELIC 004. Это масштабная копия геймпада PlayStation, которая полностью прозрачна.
Всего будет выпущено 500 экземпляров. Каждая такая скульптура весит 295 грамм, ширина составляет 95 мм, а высота — 55 мм. CRYSTAL RELIC 004 поставляется в специальном упаковочном корпусе, а в комплекте пара белых перчаток, чтобы не оставлять следы от рук на «геймпаде».
Продажи откроются на сайте Даниэля Аршама 14 января. Стоимость скульптуры CRYSTAL RELIC 004 пока неизвестна. Ожидается, что она будет очень высоко оценена коллекционерами.
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