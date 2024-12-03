Скучаете по Touch Bar? Китайцы изобрели аналог сенсорной панели Apple для macOS, Windows и Android

Фархад



Хотя многие считают Touch Bar в MacBook Pro самым спорным творением Apple, у сенсорной панели всё же были свои фанаты. Увы, Apple похоронила этот элемент в 2023 году, отказавшись от привычных 13-дюймовых MacBook Pro. Зато это вдохновило китайцев на выпуск более универсального отдельного продукта — Flexbar.

По сути, Flexbar — духовный преемник Touch Bar, но с возможностью подключения к Mac, ПК, консолям, планшетам и даже смартфонам. При этом девайс получил AMOLED-дисплей с разрешением 2K, порт USB-C, алюминиевый корпус и магнитную подставку. Разумеется, все элементы его интерфейса можно настроить в приложении.

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Цены варьируются от $119 до $149 в зависимости от уровня спонсорства на Kickstarter. Ожидается, что продукт поступит в продажу в начале 2025 года по цене $179.
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Источник:
9to5
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Комментарии

+297
Phobi
Не знаю почему людям не зашло, но мне понравился тачбар.
час назад в 22:51
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