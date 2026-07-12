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Следующие Apple Pencil станут многоразовыми

Артем



По словам Марка Гурмана из Bloomberg, компания работает над улучшенными Apple Pencil с USB-C и про-версией стилуса.

Модели получат так называемые «новые аккумуляторные системы». Формулировка намекает на сменные батареи, считает журналист. О каких-либо внешних или функциональных изменениях пока информации нет.

Судя по всему, на такой полезный апгрейд Apple пошла ради соблюдения требований Евросоюза по внедрению сменных аккумуляторов в электронные устройства.

Напомним, что актуальные Apple Pencil с портом USB-C и Apple Pencil Pro вышли не так давно — в 2023 и 2024 годах соответственно.
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Источник:
Macrumors
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