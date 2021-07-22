



По данным инсайдеров, старшие модели в линейке iPhone 13 будут поддерживать быструю проводную зарядку — с мощностью 25 Вт. Сейчас смартфоны Apple заряжаются от менее мощных адаптеров (максимум — 20 Вт), и то такие зарядники приходится докупать отдельно.



Пользователям многих Android-смартфонов от таких показателей мощности станет смешно. Почти все современные модели начиная со средней ценовой категории заряжаются с мощностью от 30 Вт, а некоторые экземпляры поддерживают ещё более высокую мощность — от 60 до 120 Вт. Чем мощнее зарядка, тем быстрее заряжается смартфон, причём производители обеспечивают умный контроль над мощностью, чтобы не допустить перегрева и излишне быстрого износа аккумулятора.



Инсайдеры рассказали и о других улучшениях, которые Apple реализует в старших моделях iPhone 13 (Pro и Pro Max). Они получат лазерные дальномеры для увеличения скорости и качества фокусировки, и будут выпущены в модификациях с рекордным объёмом памяти — до 1 терабайта. Выпуск новых смартфонов Apple, по данным информаторов, по традиции состоится в третью неделю сентября, причём компания рассчитывает выпустить от 90 до 100 миллионов смартфонов новой линейки, что станет рекордным показателем за всю историю iPhone.







