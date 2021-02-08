





Похоже, что в этом году OnePlus решила осилить камеры своих флагманов. В сеть просочились изображения прототипа 9 Pro с логотипом Hasselblad на модуле камеры.Hasselblad — шведская компания, производящая профессиональные аппараты среднего формата и оптику для них. История компании началась в 1841 году, а её признанную фототехнику использовала NASA для космических съёмок. В 2017 году контрольный пакет акций Hasselblad приобрела китайская компания DJI, после этого технологии шведского производителя фототехники использовали в оптике для дронов.Изображения прототипа OnePlus 9 Pro опубликовал YouTube-блогер Dave2D. Позднее утечку подтвердили два инсайдера. Самой интересной информацией конечно же стала система камер с надписью Hasselblad. Судя по снимкам, модуль состоит из четырех объективов, среди которых сверширокоугольная линза и телевик с 3-кратным оптическим зумом.Что касается остальных характеристик, OnePlus 9 Pro получит дисплей с изогнутыми краями. Скриншот настроек демонстрирует вариант с памятью 12/256 ГБ.