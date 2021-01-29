



Осенью этого года компания Apple по традиции выпустит новые флагманские смартфоны. У инсайдеров уже есть информация о некоторых особенностях этих устройств.



По данным источников GizmoChina, топовые модели новой линейки iPhone будут оснащены накопителями объёмом 1 ТБ. Это рекордное значение для смартфонов Apple и вообще для рынка. До сих пор ни один производитель не выпускал смартфоны с таким объёмом памяти, хотя с использованием карты microSD накопитель можно нарастить даже до большего объёма.



В смартфонах Apple традиционно нет слотов для расширения памяти дешёвым способом, а модели с накопителями большой ёмкости стоят намного дороже базовых модификаций iPhone. До сих пор максимальный объём памяти в iPhone составляет 512 ГБ, впервые он появился у iPhone XS в 2018 году, а до этого компания выпускала смартфоны с накопителями не более 256 ГБ.



Инсайдеры также сообщают, что смартфоны Apple будут обладать поддержкой технологии Wi-Fi 6E для ещё более быстрого обмена данными по беспроводному подключению к интернету. Apple закажет новые чипы Wi-Fi у компании Skyworks.



Пока неизвестно, как будут называться смартфоны Apple следующего поколения. По некоторым данным, компания назовёт эту линейку iPhone 12s, поскольку улучшения будут незначительными: устройства унаследуют от iPhone 12 прошлогодний дизайн и сохранят большую часть существующих параметров.







