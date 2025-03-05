Следы секретного гаджета Apple нашли в прошивке tvOS



Фото: Macrumors



Устройство для управления умным домом может выйти. Устройство для управления умным домом может выйти. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Издание Macrumors обнаружило в бета-версии tvOS 18.3 фреймворк ChatKit, который отвечает за реакции и сообщения в iMessage. Поскольку в Apple TV и Home Pod, что работают под управлением этой операционной системы, сообщений нет, специалисты полагают, что функции внедряют для умного хаба Apple.Согласно слухам, хаб будет оснащен дисплеем, датчиками температуры и движения. Через него владельцы смогут получать сообщения, осуществлять видеозвонки, просматривать фотографии, пользоваться веб-браузером и многое другое. Внешне устройство похоже на iPad с подставкой, который можно закрепить на стене или оставить на столе, а для полного контроля над домом их потребуется несколько.Предположительно умный хаб может появиться во втором или третьем квартале 2025 года.