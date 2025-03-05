Следы секретного гаджета Apple нашли в прошивке tvOS

Фото: Macrumors
Устройство для управления умным домом может выйти.
Согласно слухам, хаб будет оснащен дисплеем, датчиками температуры и движения. Через него владельцы смогут получать сообщения, осуществлять видеозвонки, просматривать фотографии, пользоваться веб-браузером и многое другое. Внешне устройство похоже на iPad с подставкой, который можно закрепить на стене или оставить на столе, а для полного контроля над домом их потребуется несколько.
Предположительно умный хаб может появиться во втором или третьем квартале 2025 года.
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