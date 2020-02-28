Умные колонки «Капсула», созданные компанией Mail.ru Group, начали продаваться на вторичном рынке в сервисе Avito. Они были анонсированы в декабре 2019 года, но в официальную продажу ещё не поступили.
Колонки стоят от 6000 до 9000 рублей, их обладателям предоставляет трёхмесячная подписка на музыкальный сервис «ВКонтакте». Продавцы утверждают, что получили их в подарок от сотрудников Mail.ru Group.
В колонку «Капусла» встроена поддержка голосового ассистента «Маруся», который был разработан Mail.ru Group. В настоящее время эти устройства работают ограниченно — например, в них недоступны голосовые звонки через «ВКонтакте» (эта функция будет добавлена с обновлением прошивки).
Компания Mail.ru Group рассказала, что действительно в конце января раздала своим сотрудникам пять тысяч колонок «Маруся». При этом она не видит ничего страшного в том, что они решили избавиться от этих устройств, ведь колонки теперь являются их собственностью.
Mail.ru Group будет продавать колонки «Капсула» по 6990 рублей, дата начала продаж пока неизвестна.
«В настоящее время Капсула находится в стадии бета-тестирования, при этом часть скилов, о которых мы заявляли, появится в Капсуле только перед официальным стартом продаж. Также к старту продаж будет ощутимо улучшено качество самого голосового ассистента “Маруся”. Тем не менее, все сотрудники Mail.ru Group (более 6 000 человек) получили Капуслу в качестве новогоднего подарка от компании. Новогодний подарок — это собственность сотрудника, поэтому он волен распоряжаться ей по своему усмотрению, в том числе передаривать или продавать. При этом, случаи продажи Колонки единичны и не создают рисков для официального старта продаж», — Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group.
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