Смартфон HUAWEI nova 14i появился в «М.Видео»

Торговая сеть «М.Видео» объявила о старте продаж смартфона HUAWEI nova 14i, оснащенного мощным аккумулятором емкостью 7000 мА·ч, большим безрамочным экраном 6,95-дюйма и кнопкой X для быстрого доступа к приложениям.
HUAWEI nova 14i оснащен безрамочным 6,95-дюймовым дисплеем HUAWEI FullView с разрешением 2376×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Поддержка частоты дискретизации касаний 270 Гц обеспечивает точное распознавание касаний и плавное отображение контента.
В HUAWEI nova 14i реализована инновационная кнопка X, которая делает повседневное использование устройства более комфортным. Она обеспечивает быстрый доступ к часто используемым приложениям и функциям и позволяет сформировать персонализированный набор часто используемых приложений, доступ к виджетам которых будет осуществляться одним нажатием. Кроме того, двойное нажатие или удержание кнопки X открывает прямой доступ к фонарику либо выполняет вызов экстренного контакта.
Основная камера с разрешением 50 МП (f/1.8) и сенсором 1/2,5 дюйма с технологией объединения 4 пикселей в один гарантирует высокую детализацию снимков даже при слабом освещении. Фронтальная камера с разрешением 8 МП предназначена для съемки селфи и видеозвонков.
Смартфон работает на интерфейсе EMUI 14.2, предлагающем динамические обои, адаптивные виджеты и расширенные возможности персонализации. Тема «Эмодзи» позволяет создавать собственные обои с анимационными эффектами и 3D-визуализацией при блокировке и разблокировке экрана.
HUAWEI nova 14i доступен в версиях с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти в цветах голубой кристалл и черный. Вес устройства с аккумулятором составляет 216 г.
Стоимость HUAWEI nova 14i в «М.Видео»:
- HUAWEI nova 14i (8 ГБ + 256 ГБ) — 19 999 рублей. Пользователи получат скидку 2000 рублей и сервисные привилегии, которые включают в себя единоразовую замену экрана в течение года бесплатно.
- HUAWEI nova 14i (8 ГБ + 128 ГБ) — 17 999 рублей. Пользователи получат скидку 2000 рублей и сервисные привилегии, которые включают в себя единоразовую замену экрана в течение года бесплатно.