Смартфон HUAWEI nova 14i появился в «М.Видео»





Торговая сеть «М.Видео» объявила о старте продаж смартфона HUAWEI nova 14i, оснащенного мощным аккумулятором емкостью 7000 мА·ч, большим безрамочным экраном 6,95-дюйма и кнопкой X для быстрого доступа к приложениям.

HUAWEI nova 14i (8 ГБ + 256 ГБ) — 19 999 рублей. Пользователи получат скидку 2000 рублей и сервисные привилегии, которые включают в себя единоразовую замену экрана в течение года бесплатно.

HUAWEI nova 14i (8 ГБ + 128 ГБ) — 17 999 рублей. Пользователи получат скидку 2000 рублей и сервисные привилегии, которые включают в себя единоразовую замену экрана в течение года бесплатно.

HUAWEI nova 14i получил высокоемкую батарею 7000 мА·ч. Увеличенная на 40% плотность батареи позволила сохранить компактный корпус модели, что выгодно выделяет новинку среди моделей, оснащенных батареями такого размера. Двухъячеечная конструкция с двойной системой защиты соответствует современным требованиям безопасности и поддерживает интеллектуальное управление зарядкой для продления срока службы аккумулятора. HUAWEI nova 14i поддерживает до 26 часов работы в режиме воспроизведения видео, сохраненного на устройстве, до 60 часов в режиме просмотра веб-страниц, а также до 31 часа в режиме воспроизведения музыки без подзарядкиHUAWEI nova 14i оснащен безрамочным 6,95-дюймовым дисплеем HUAWEI FullView с разрешением 2376×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Поддержка частоты дискретизации касаний 270 Гц обеспечивает точное распознавание касаний и плавное отображение контента.В HUAWEI nova 14i реализована инновационная кнопка X, которая делает повседневное использование устройства более комфортным. Она обеспечивает быстрый доступ к часто используемым приложениям и функциям и позволяет сформировать персонализированный набор часто используемых приложений, доступ к виджетам которых будет осуществляться одним нажатием. Кроме того, двойное нажатие или удержание кнопки X открывает прямой доступ к фонарику либо выполняет вызов экстренного контакта.Основная камера с разрешением 50 МП (f/1.8) и сенсором 1/2,5 дюйма с технологией объединения 4 пикселей в один гарантирует высокую детализацию снимков даже при слабом освещении. Фронтальная камера с разрешением 8 МП предназначена для съемки селфи и видеозвонков.Смартфон работает на интерфейсе EMUI 14.2, предлагающем динамические обои, адаптивные виджеты и расширенные возможности персонализации. Тема «Эмодзи» позволяет создавать собственные обои с анимационными эффектами и 3D-визуализацией при блокировке и разблокировке экрана.HUAWEI nova 14i доступен в версиях с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти в цветах голубой кристалл и черный. Вес устройства с аккумулятором составляет 216 г.Стоимость HUAWEI nova 14i в «М.Видео»: