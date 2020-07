Похоже, намечается новый лидер по производительности среди смартфонов. Это ещё не анонсированный Lenovo Legion, в котором используется процессор Snapdragon 865 Plus, анонс которого тоже пока не состоялся.Lenovo Legion с модельным номером L79031 был замечен в бенчмарке AnTuTu, где он набрал рекордные 648 871 баллов. У его ближайшего конкурента 646 310 баллов — это игровой смартфон ASUS ROG Phone 3, презентация которого намечена на 22 июля.По слухам, помимо процессора Snapdragon 865 Plus, в Lenovo Legion используется экран с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 512-гигабайтный накопитель UFS 3.1, 20-мегапиксельная фронтальная камера, основная камера с двумя сенсорами (64+16 Мп) и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с 90-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой Legion UI.Платформа Snapdragon 865 Plus состоит из одного ядра Kryo 585 Prime с максимальной тактовой частотой 3,09 ГГц, трёх ядер Kryo 585 Gold (2,42 ГГц) и четырёх ядер Kryo 585 Silver (1,8 ГГц). В неё также встроен видеочип Adreno 650 и модем 5G.Смартфоны с процессором Snapdragon 865 Plus начнут продаваться ближе к осени, и очевидно, что все они будут обладать столь же высочайшей производительностью. Ожидается, что выпуск таких устройств наладят компании, которые уже производят смартфоны с процессором Snapdragon 865 (Samsung, OPPO, Xiaomi и другие). Они смогут выпустить улучшенные версии существующих флагманов с минимальными изменениями в характеристиках и дизайне.