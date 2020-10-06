













Недавно в США начались продажи складного смартфона Surface Duo от компании Microsoft, и его первые обладатели не очень довольны покупкой. На Reddit и других площадках появились многочисленные жалобы на качество сборки.По какой-то причине Microsoft решила отказаться от металла и стекла в корпусе Surface Duo и использовала полимерный материал, который в итоге оказался очень хрупким. Всего через несколько дней использования пластик рядом с USB-портом трескается или отламывается, причём проблема возникает даже при бережном использовании.Проблема явно массовая, что указывает на ошибки в проектировании смартфона. Инженеры хотели сделать корпус настолько тонким, насколько это возможно, и не учли, что область рядом с USB-портом будет слишком хлипкой и легко повредится при попытке вставить штекер в зарядный порт. Судя по видео с разборкой смартфона, USB-порт припаян непосредственно к логической плате, и если он может относительно свободно двигаться, то есть вероятность, что в какой-то момент он отвалится от этой платы.Surface Duo продаётся в США за 1399 долларов (почти 110 тысяч рублей). Этот смартфон работает на Android и обладает складной конструкцией с двумя экранами. Американские магазины не считают потрескавшийся пластик браком, но принимают смартфоны Microsoft обратно и обменивают их на новые устройства с доплатой.