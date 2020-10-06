Недавно в США начались продажи складного смартфона Surface Duo от компании Microsoft, и его первые обладатели не очень довольны покупкой. На Reddit и других площадках появились многочисленные жалобы на качество сборки.
По какой-то причине Microsoft решила отказаться от металла и стекла в корпусе Surface Duo и использовала полимерный материал, который в итоге оказался очень хрупким. Всего через несколько дней использования пластик рядом с USB-портом трескается или отламывается, причём проблема возникает даже при бережном использовании.
Surface Duo продаётся в США за 1399 долларов (почти 110 тысяч рублей). Этот смартфон работает на Android и обладает складной конструкцией с двумя экранами. Американские магазины не считают потрескавшийся пластик браком, но принимают смартфоны Microsoft обратно и обменивают их на новые устройства с доплатой.
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Это ж насколько уёвые у них инженеры, что «не учли» такой очевидный момент ?
Чего ..ять?
С мобильными устройствами никак не ладится. Может сглазил кто?