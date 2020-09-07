POCO loves performance!

POCO loves Hz!

POCO loves gaming!

POCO loves camera!#POCOX3 NFC has the #ExactlyWhatYouNeed



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Во время специального онлайн-мероприятия Xiaomi представила смартфон Poco X3 NFC. Это устройство среднего класса на базе процессора Qualcomm Snapdragon 732G с 6 ГБ оперативной памяти и в двух вариантах накопителя: 64 и 128 ГБ.Новинка получила 6,67-дюймовый FHD+ ЖК-дисплей с разрешением 2400x1080 и плотностью 395 пикселей на дюйм. В верхней части экрана по центру расположен вырез для 20-мегапиксельной селфи-камеры. Отдельно стоит отметить частоту обновления дисплея, которая составляет 120 Гц. Показатель максимальной яркости — 450 нит, также имеется сертификация HDR10. Экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 5.Poco X3 оснащается массивной батареей ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Производитель не забыл встроить модуль NFC для бесконтактной оплаты. Пользователям из коробки будет доступна актуальная версия оболочки MIUI 12.На задней панели смартфона расположилась система камер из четырех объективов с сенсором Sony IMX682, в которую входят: основной 64-мегапиксельный датчик, сверхширокоугольный на 13 МП, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макрообъектив. Вы сможете записывать 4K-видео со скоростью 30 кадров в секунду. Сообщается о наличии поддержки ночного режима и алгоритмов улучшения кадра с применением искусственного интеллекта.Стоит также отметить наличие разъема для наушников, слот для двух SIM-карт и два стереодинамика. Сканер отпечатка пальца размещен на торце. Poco X3 будет доступен всего в двух цветах: Cobalt Blue и Shadow Grey. На старте новинку можно будет приобрести по сниженной цене, модель с 64 ГБ ОЗУ оценили в 14 445 рублей, а за 128 ГБ придется выложить 19 325 рублей вна AliExpress. Эти ценники будут актуальны с 8 по 9 сентября.