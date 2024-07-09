Смартфон realme 12 приехал в Россию. Чем хорош?

Компания realme в начале июля объявила о старте продаж смартфона realme 12. Стоимость новинки составляет 26 000 рублей. Рассказываем, что за этот прайс можно получить.
Железо и производительность: внушительные 512 ГБВ качестве аппаратной платформы используется 6 нм процессор Snapdragon 685 и 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X. Объем ОЗУ можно расширить до 16 ГБ при помощи технологии DRE за счет преобразования неиспользуемого места в хранилище.
В системе охлаждения используется испарительная камера VC Cooling System из нержавеющей стали. Её площадь составляет 4 392 мм², а её высокоэффективного графитового слоя — 12 436 мм². Они объединены в 7-слойную архитектуру теплоотвода. Благодаря этому решению предотвращается перегрев во время высокой нагрузки. К примеру, после часа игры во Free Fire температура корпуса realme 12 остается на комфортном уровне 39,8°C (спереди), 39,4°C (сзади) и 37,7°C (сбоку).
Одно из главных преимуществ realme 12 — накопитель ёмкостью 512 ГБ (UFS 2.2). Это весомый аргумент, учитывая стоимость устройства (26 000 р), а это единственное предложение в данном ценовом сегменте. Такой объем памяти позволяет хранить около 1000 видео, 1000 песен, 10 000 фотографий, 100 приложений для ежедневного использования и 5 популярных многопользовательских игр.
В качестве программной платформы задействован Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5.0.
Автономность: очень быстрая зарядкаАвтономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч и быстрая зарядка SUPERVOOC мощностью 67 Вт. Она позволяет зарядить батарею от 0 до 50% всего за 19 минут. Полностью аккумулятор заряжается за 47 минут.
Смартфон realme 12 получил интеллектуальную зарядку AI Smart Charging, которая подстраивается под индивидуальные особенности пользователей и оптимизирует процесс подзарядки для увеличения ресурса аккумулятора. Например, в ночное время скорость зарядки замедляется или останавливается при достижении 80% заряда для сохранения ресурса батареи. Индикатор оставшегося времени зарядки помогает пользователям эффективнее планировать работу.
Также стоит отметить, что комплектный адаптер SUPERVOOC получил 38 уровней защиты, которые смогут безопасно отключить адаптер питания при нарушении параметров заряда устройства, гарантируя безопасность зарядки высокой мощности.
Камеры: Sony LYT-600 на 50 МПСистема основной камеры realme 12 оснащается матрицей Sony LYT-600 с разрешением 50 МП. Размер сенсора составляет 1/1.95". Есть поддержка оптической стабилизации (OIS).
Оптический стаб обеспечивает четкую картинку при съемке в сложных условиях. К примеру, это позволяет минимизировать эффект дрожащих рук. Для съемки в ночное время предусмотрена технология NightEye Engine. Она позволяет получить четкое изображения с минимальным количеством света.
Основная камера записывает видео в максимальном разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду.
Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП, а светосила — f/2,45. Она, как и основная камера, способна снимать ролики в 1080p с 30 FPS.
Дисплей: AMOLED на 120 ГцСмартфон realme 12 оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 и частотой 120 Гц. Его полезная площадь составляет 92,65%.
Показатель пиковой яркости экрана — 2000 нит. Также стоит отметить 100-процентный охват цветового пространства P3.
Дизайн: фирменный силуэт номерной серииСмартфон realme 12 получил узнаваемый внешний вид всей номерной линейки 2024 года. По словам производителя, дизайнеры вдохновлялись люксовыми часами.
Сколько стоит и где брать
Смартфон realme 12 уже доступен во всех магазинах партнеров бренда. Новинка сможет заинтересовать вас интересным дизайном, хорошим дисплеем, достойной производительностью, огромным запасом памяти и быстрой зарядкой за адекватный прайс. К слову о стоимости, порядок цен следующий:
- realme 12 в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 21 999 руб.
- realme 12 в конфигурации 8+512 ГБ доступен по цене от 25 999 руб.
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