Смартфон realme 15 Pro можно получить бесплатно. Достаточно сделать пару простых действий и немного подождать

Артем
Мы продолжаем серию розыгрышей смартфонов в своем Telegram-канале. В этот раз можно выиграть realme 15 Pro. Рассказываем, что за гаджет и как принять участие в розыгрыше.

Приз: realme 15 Pro

Смартфон работает на чипе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. У него 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1280 × 2800, пиковой яркостью 6500 нит и частотой обновления 144 Гц.

Разрешение основной и фронтальной камеры составляет 50 МП. За автономность отвечает аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Корпус получил степень защиты IP66/IP68/IP69.

👉 Подробнее узнать о смартфоне вы сможете в нашем обзоре

Как принять участие в розыгрыше

• Подписаться на наш Telegram-канал @iguides
• Подписаться на канал нашего главного редактора @mediatrolling
• Перейти по ссылке и нажать кнопку «УЧАСТВУЮ» под этим постом

Победителя выберет рандом 14 ноября — информация появится в нашем Telegram-канале. Отправка приза за наш счет СДЕКом только по РФ. Всем удачи!
