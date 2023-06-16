Смартфон realme GT3 появился на российском рынке

Новинка получила быструю зарядку мощностью 240 Вт, внутренний накопитель 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти, а также Ultra AMOLED-дисплей и флагманский процессор.Компания объявила о старте продаж смартфона realme GT3. Главная особенность Realme GT3 — высокая скорость зарядки с мощностью 240 Вт. От 0 до 20% смартфон заряжается всего за 80 секунд, до 50% — за четыре минуты, а полностью всего за 9,5 минут. Силу тока, подаваемого на аккумулятор, регулируют три микроконтроллера. В комплекте со смартфоном идет ультрабыстрый 12-амперный зарядный кабель, который обеспечивает на 20% большую электропроводность.Нагрев во время зарядки предотвращает система охлаждения с 3D-испарительная камера с элементами из графена и медного сплава. Площадь системы охлаждения составляет 6580 мм2. В устройстве также предусмотрена огнестойкая конструкция по стандарту PS3, 13 температурных датчиков и 60 уровней защиты. Безопасность устройства подтверждают сертификаты немецкой компании TÜV Rheinland.По заявлениям производителя realme GT3 сохраняет не менее 80% аккумулятора даже после 1600 циклов зарядки на мощности 240 Вт. Интеллектуальная система определяет, какие действия совершает пользователь, и переключается в необходимый режим, например, «Авиарежим», «Сон» или «Вождение». Это помогает предотвратить износ аккумулятора.Смартфон realme GT3 получил 6,74-дюймовый Ultra AMOLED-дисплей с динамической частотой обновления до 144 Гц. Он автоматически подстраивается под различные сценарии работы, оптимизирует энергопотребление или может быть настроен вручную для каждого приложения отдельно. Полезная площадь экрана составляет 93,7%, контрастность — 5 000 000:1, а пиковая яркость — 1500 нит. Видеосъемка поддерживает 10-битный цвет и технология HDR10+. Нагрузку на глаза снижают датчики внешней освещенности и автоматическая регулировка яркости экрана.realme GT3 работает 8-ядерный флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 на базе 4 нм техпроцесса и улучшенный со-процессор управления дисплеем. Смартфон набирает более 1,2 млн баллов в тесте производительности AnTuTu.Основной блок камер GT3 состоит из объективов Sony IMX 890 OIS+EIS 50 МП и гарантирует детализированные фотографии высокого разрешения при любых погодных условиях. Сенсор 1/1,56 дюйма захватывает максимальное количество света, а сверхширокоугольный модуль 8 МП с углом обзора 112° позволяет делать панорамные снимки. Также есть режим «Микроскоп» — за микросъемку отвечает модуль 2 МП с оптическим 20х и цифровым 40х зумом.Фотографии обрабатываются алгоритмами на базе искусственного интеллекта, такими как архитектура HyperShot 2.0, позволяющая повысить скорость съемки до 300 снимков в минуту, а также поддерживает обновленный формат RAW. Алгоритмы удаления посторонних шумов стали эффективнее, а трехосевая оптическая стабилизация изображения позволяет снимать еще более четкие и плавные ролики в формате 4K с частотой 60 Гц. В режиме «Уличная фотография 3.0» есть 15 фильтров. Режим «Умный город», в свою очередь, поможет подобрать сценарий освещения в зависимости от географического положения.В корпусе смартфона сочетаются три текстуры стекла: основная часть задней крышки изготовлена из матового и тонированного стекол, а через прозрачное видны элементы устройства и интерактивный RGB-интерфейс С-образной формы. Когда смартфон лежит дисплеем вниз, световой индикатор сообщит о состоянии заряда, входящих звонках и сообщениях, а также уведомит об обратном отсчете при установленном таймере на фотосъемку. Можно выбрать один из 25 различных цветов, двух ритмов и пяти скоростей пульсации.Россия стала первым рынком, где realme GT3 поступил в официальную продажу и доступен в максимальной конфигурации с 1 ТБ постоянной и 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. Новинку можно приобрести в магазинах партнеров бренда в конфигурации 1 ТБ +16 ГБ по цене от 69 999 руб.