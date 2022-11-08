Vertu Смартфоны

Смартфон Vertu внезапно стал хитом. Обладатели iPhone 14 Pro Max завидуют чёрной завистью тем, у кого он есть

Александр


По данным IT Home, компания Vertu нашла 200 тысяч покупателей на свой новый смартфон Metavertu. 40% предзаказов оплачены заранее, то есть гарантированно будут выкуплены.

В Vertu не ожидали столь высокого спроса, что неудивительно, ведь модель Metavertu стоит очень дорого, хотя цены сильно варьируются в зависимости от оформления корпуса. Приём предзаказов был временно остановлен, он возобновится ориентировочно через неделю.

Наибольшим спросом пользуется самая доступная модификация, которая стоит 3600 долларов (около 220 тысяч рублей) и оснащена карбоновым корпусом. Также неплохо продаётся версия с отделкой крокодиловой кожей за 5500 долларов (335 тысяч рублей). Кроме того, Vertu указывает, что были распроданы все эксклюзивные экземпляры, отделанные золотом и бриллиантами, по стоимости более 40 тысяч долларов за штуку (примерно 2,5 млн рублей). Купить устройство можно даже в России — на официальном сайте Vertu.

Высокие цены обусловлены не только культовым брендом и вычурным оформлением, но и возможностями, которые недоступны обладателям других смартфонов. Обладатели Metavertu получат доступ к технологиям Web3 и децентрализованным ресурсам — в частности, к криптокошельку с закрытыми ключами и безопасной средой выполнения, а также к приложению Vshost, которое может создавать из фотографий и видео NFT-товары и выкладывать их на продажу. Также предусмотрено 10 ТБ места в облаке IFPS и круглосуточный доступ в персонализированную техподдержку. В смартфоне используется топовая начинка: AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1800 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon Gen 1, 12 или 18 ГБ оперативной памяти, накопитель 512 ГБ или 1 ТБ, тройная основная камера (главная 64 Мп, широкоугольная 50 Мп и перископ 8 Мп), 16-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с 55-ваттной проводной зарядкой через порт USB Type-C. 

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Комментарии

+473
pincher
А чему завидовать? Единственное что 10тб в облаке, ну тоже такое себе завидование🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
53 минуты назад
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