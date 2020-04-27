Компания Xiaomi представила смартфон Mi 10 Youth Edition с процессором Snapdragon 765G и поддержкой сетей пятого поколения 5G. У него крутая камера и AMOLED-дисплей.Что касается процессора Snapdragon 765G от Qualcomm, у него восемь ядер с частотой 2,4 ГГц, а интегрированный модем X52 позволяет смартфону работать в сетях 5G. Mi 10 Youth Edition оснащается Full HD+ AMOLED экраном с диагональю 6,57 дюйма. Его разрешение составляет 2400×1080 точек, сообщается о поддержке HDR 10+, а защищает всё это Corning Gorilla Glass 5.Селфи-камера с разрешением 16 МП разместилась в небольшом экранном вырезе. В модуль основной квадрокамеры вошли 48-мегапиксельный основной датчик, ультраширокоугольный сенсор на 8 МП, а также 8-мегапиксельный телевик с поддержкой оптической стабилизации и датчик для макросъемки. По словам производителя, камера смартфона поддерживает 50-кратный зум.Сканер отпечатка пальца помещен под дисплей. Также сообщается о наличии Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, модуля NFC и порта USB-C. Емкость аккумулятора с поддержкой 22,5-ваттной зарядки — 4 160 мАч. Новинка будет доступна в двух вариантах: 6/64 ГБ и 8/256 ГБ. Стоимость Xiaomi Mi 10 Youth Edition составит от 300 до 400 долларов.