Xiaomi

Компания Xiaomi показала концепт смартфона с инновационным дизайном. Устройство пока не имеет название, известно лишь, что технология, по которой изготовлен его экран, называется Siqu.

Главная особенность этого смартфона — наличие экрана, который загнут со всех сторон, благодаря чему возникает «эффект водопада». Матрица занимает всю лицевую часть, а также заходит на грани, почти полностью покрывая их.



Как указывает Xiaomi, технология изготовления экрана Siqu защищена 46 патентами и патентными заявками. Стекло изогнуто по краям с углом 88 градусов, для этого потребовалось специальное оборудование, в котором стекло нагревается до 800 градусов Цельсия под высоким давлением.

Смартфон не только полностью безрамочный, но и лишён каких-либо отверстий, кнопок и портов, включая зарядный разъём. Звук излучается и принимается экраном, а заряжать смартфон можно только с помощью адаптера беспроводной зарядки. Сканер отпечатков пальцев не упоминается, но можно предположить, что он находится в экране.

Xiaomi

Фронтальная камера незаметно встроена в экран, а основная камера оборудована всего одним датчиком, крупной вспышкой с несколькими светодиодами и контактной площадкой, значение которой пока не раскрывается.

Xiaomi держит в секрете подробности о технических характеристиках новинки и не сообщает, когда состоится её полноценный анонс. Также неизвестно, собирается ли компания вообще выпускать этот смартфон в продажу или он так и останется нереализованным концептом, как ряд других инновационных и смелых проектов.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Redmi Note 9S обновился до MIUI 12 с Android 11 Redmi Note 9S обновился до MIUI 12 с Android 11

Xiaomi будет судиться с властями США Xiaomi будет судиться с властями США

Xiaomi анонсировала международный выпуск Mi 11 Xiaomi анонсировала международный выпуск Mi 11