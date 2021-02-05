Come take a closer look at our first #QuadCurvedWaterfallDisplay concept smartphone, and witness the revolution in glass screen manufacturing and bonding. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/cMFKm6LbiM — Xiaomi (@Xiaomi) February 5, 2021







Компания Xiaomi показала концепт смартфона с инновационным дизайном. Устройство пока не имеет название, известно лишь, что технология, по которой изготовлен его экран, называется Siqu.Главная особенность этого смартфона — наличие экрана, который загнут со всех сторон, благодаря чему возникает «эффект водопада». Матрица занимает всю лицевую часть, а также заходит на грани, почти полностью покрывая их.Как указывает Xiaomi, технология изготовления экрана Siqu защищена 46 патентами и патентными заявками. Стекло изогнуто по краям с углом 88 градусов, для этого потребовалось специальное оборудование, в котором стекло нагревается до 800 градусов Цельсия под высоким давлением.Смартфон не только полностью безрамочный, но и лишён каких-либо отверстий, кнопок и портов, включая зарядный разъём. Звук излучается и принимается экраном, а заряжать смартфон можно только с помощью адаптера беспроводной зарядки. Сканер отпечатков пальцев не упоминается, но можно предположить, что он находится в экране.Фронтальная камера незаметно встроена в экран, а основная камера оборудована всего одним датчиком, крупной вспышкой с несколькими светодиодами и контактной площадкой, значение которой пока не раскрывается.Xiaomi держит в секрете подробности о технических характеристиках новинки и не сообщает, когда состоится её полноценный анонс. Также неизвестно, собирается ли компания вообще выпускать этот смартфон в продажу или он так и останется нереализованным концептом, как ряд других инновационных и смелых проектов.