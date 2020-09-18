«Пассажирам не нужно будет отдельно покупать билеты на поездку, достаточно будет воспользоваться собственным смартфоном, который необходимо приложить к турникету. Таким образом, даже не потребуется лишний раз обращаться в кассу. Это сэкономит время поездки», — рассказали сайту iguides.ru в пресс-службе Московского метрополитена.







Пассажиры столичного метро получили возможность расплачиваться за проезд с помощью бесконтактной системы платежей Huawei Pay. Это стало возможно благодаря сотрудничеству компании Huawei с ГУП «Московский метрополитен».Сервисом можно воспользоваться на всех станциях московского метрополитена. Чтобы оплатить проезд, достаточно приложить смартфон к турникету, который поддерживает банковскую платежную систему, — оплата производится в одно касание. Функция доступна для смартфонов Huawei и Honor с поддержкой NFC.Система платежей Huawei Pay поддерживает кредитные и дебетовые карты UnionPay, выпущенные банками-партнерами. На данный момент к системе подключены «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и банк «Восточный». В дальнейшем Huawei планирует расширять список партнёров в России. Владельцы смартфонов Huawei и Honor могут воспользоваться предустановленным приложением «Кошелек Huawei» для оплаты с помощью банковской карты.