Смартфоны Google Pixel начали перегреваться. Того и гляди взорвутся!

Александр


Пользователи смартфонов Google Pixel заметили аномальное поведение своих устройств. Они стали сильно нагреваться и быстро расходовать заряд даже в режиме ожидания.

Как показал эксперимент, излишнюю нагрузку на процессор и аккумулятор создаёт приложение Google. Сброс смартфона к заводским установкам и переустановка приложений не решают проблему — перегрев по-прежнему наблюдается. Обладатели проблемных устройств обращаются за помощью на сайт техподдержки Google, но у компании пока нет решения.

Пользователи подозревают, что перегрев вызывает обновлённая версия приложения Google. Откат к более старой версии не решает проблему, из чего следует, что губительные действия происходят на стороне сервера (например, он слишком часто обращается к приложению и заставляет его всё время что-то делать на смартфоне). Рекомендуется по возможности остановить это приложение или удалить его с устройства, но это требует root-доступа к системе, который есть далеко не у всех обладателей Google Pixel.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

tellurian
+5050
tellurian
Решили сделать так, чтобы пользователи купили новый смартфон.
час назад в 21:08
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