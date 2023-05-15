Смартфоны Google Pixel начали перегреваться. Того и гляди взорвутся!

Пользователи смартфонов Google Pixel заметили аномальное поведение своих устройств. Они стали сильно нагреваться и быстро расходовать заряд даже в режиме ожидания.Как показал эксперимент, излишнюю нагрузку на процессор и аккумулятор создаёт приложение Google. Сброс смартфона к заводским установкам и переустановка приложений не решают проблему — перегрев по-прежнему наблюдается. Обладатели проблемных устройств обращаются за помощью на сайт техподдержки Google, но у компании пока нет решения.Пользователи подозревают, что перегрев вызывает обновлённая версия приложения Google. Откат к более старой версии не решает проблему, из чего следует, что губительные действия происходят на стороне сервера (например, он слишком часто обращается к приложению и заставляет его всё время что-то делать на смартфоне). Рекомендуется по возможности остановить это приложение или удалить его с устройства, но это требует root-доступа к системе, который есть далеко не у всех обладателей Google Pixel.