Смартфоны HONOR перестали сохранять скриншоты

Александр
Пользователи смартфонов HONOR столкнулись с неожиданной проблемой: при попытке сделать обычный скриншот устройство выдаёт ошибку «невозможно сохранить скриншот, недостаточно места в памяти». При этом на смартфоне могут быть десятки и даже сотни гигабайт свободного пространства. Ситуация носит массовый характер: жалобы поступают от владельцев моделей 200 Pro, X9b, 200, X7c, X8b, 70, 400 Pro и X8a. Часть пользователей сообщает, что скриншоты всё же появляются в галерее, однако ошибка продолжает всплывать при каждой попытке. Другие утверждают, что сохранить изображение не получается вовсе.



Интересно, что другие функции, связанные с захватом экрана, продолжают работать без проблем: запись экрана, создание длинных скриншотов и частичных снимков экрана функционируют нормально. Поскольку жалобы от разных людей стали появляться одновременно, что свидетельствует о системном сбое, а не об индивидуальных проблемах с памятью. Среди предполагаемых причин — ошибка в прошивке, некорректное обновление системного компонента или сбой на стороне облачных сервисов HONOR, которые задействованы при обработке скриншотов. Пока ни один из пользователей не смог найти рабочий способ решения проблемы, а советы из службы поддержки (очистка кэша, перезагрузка) не приносят результата.



На форумах и в социальных сетях развернулось обсуждение, но официальных комментариев от HONOR пока не поступало. Пользователям рекомендуется подождать выпуска патча с устранением проблемы, а пока можно временно использовать альтернативные способы сохранения скриншотов — например, запись экрана с последующим извлечением кадра.
Комментарии (5)

Bin04ka
жесть! думала одна столкнулась с этой проблемой. устройство honor x9a, но после этой новости стало легче ахах. надеюсь ошибку поскорее исправят. спасибо, кстати, за альтернативу. про запись экрана знала, а про фигурный скриншот нет.. даже попроще как-то стало 🥲
2 часа назад в 22:25
Александра Неваева
Александра Неваева
ситуация не из лучших. успела уже испугаться и начать думать как сдать телефон по гарантии,т.к куплен недавно,свободно 42 гб памяти,а выдает ошибки,сколько бы не пыталась. телефон honor x7c
2 часа назад в 22:37
Елизавета Ершова
Елизавета Ершова
Honor magic 6 pro. Думала это со мной что-то не так. И вкл-выкл, и перезагрузка, и поудаляла гигов 20 наверное. Потом только додумалась погуглить. Заметила где-то час назад. У мужа на honor 70 всё работает
час назад в 23:05
Иван Иванов
Иван Иванов
"Качели" появились не только со скришотом. Вайбер показывает полученные изображения только после перезагрузки.
час назад в 23:18
Ритка Хыдырова
Ритка Хыдырова
Такая же беда. Невозможно сделать скрин,выдает ошибку и памяти в телефоне предостаточно. Думала,что связано с аккаунтом Гугл,так как облако практически заполнено,но увы... Очень хочется чтобы разработчики побыстрее разрешили данную проблему.
53 минуты назад
