Смартфоны HONOR перестали сохранять скриншоты

Пользователи смартфонов HONOR столкнулись с неожиданной проблемой: при попытке сделать обычный скриншот устройство выдаёт ошибку «невозможно сохранить скриншот, недостаточно места в памяти». При этом на смартфоне могут быть десятки и даже сотни гигабайт свободного пространства. Ситуация носит массовый характер: жалобы поступают от владельцев моделей 200 Pro, X9b, 200, X7c, X8b, 70, 400 Pro и X8a. Часть пользователей сообщает, что скриншоты всё же появляются в галерее, однако ошибка продолжает всплывать при каждой попытке. Другие утверждают, что сохранить изображение не получается вовсе.
Интересно, что другие функции, связанные с захватом экрана, продолжают работать без проблем: запись экрана, создание длинных скриншотов и частичных снимков экрана функционируют нормально. Поскольку жалобы от разных людей стали появляться одновременно, что свидетельствует о системном сбое, а не об индивидуальных проблемах с памятью. Среди предполагаемых причин — ошибка в прошивке, некорректное обновление системного компонента или сбой на стороне облачных сервисов HONOR, которые задействованы при обработке скриншотов. Пока ни один из пользователей не смог найти рабочий способ решения проблемы, а советы из службы поддержки (очистка кэша, перезагрузка) не приносят результата.
На форумах и в социальных сетях развернулось обсуждение, но официальных комментариев от HONOR пока не поступало. Пользователям рекомендуется подождать выпуска патча с устранением проблемы, а пока можно временно использовать альтернативные способы сохранения скриншотов — например, запись экрана с последующим извлечением кадра.
жесть! думала одна столкнулась с этой проблемой. устройство honor x9a, но после этой новости стало легче ахах. надеюсь ошибку поскорее исправят. спасибо, кстати, за альтернативу. про запись экрана знала, а про фигурный скриншот нет.. даже попроще как-то стало 🥲
2 часа назад в 22:25
