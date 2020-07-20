





В скором времени бренд Honor представит смартфоны линейки Honor V40, в которую войдут три модели. Подробная информация о них была рассекречена в китайской блогосфере.Инсайдер утверждает, что в линейку войдут смартфоны Honor V40, Honor V40 Pro и Honor V40 Pro+. Во всех используется процессор MediaTek Dimensity 1000+ со встроенным модемом 5G, 8 ГБ оперативная память стандарта LPDDR4X (по 8 ГБ у первых двух моделей и 12 ГБ у третьей), а также накопители стандарта UFS 3.0 объёмом до 256 ГБ.У Honor V40 Pro+ будет изогнутый по бокам AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 4200 мАч с поддержкой 66-ваттной проводной и 27-ваттной беспроводной зарядки. Селфи-камера двойная — с 32-мегапиксельным сенсором Sony IMX616 и датчиком глубины, а основная камера тройная — с 48-мегапиксельным главным сенсором, широкоугольным модулем на 12 Мп и телеобъективом с поддержкой 10-кратного оптического зума и оптической стабилизации.Honor V40 Pro получит изогнутый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор на 4300 мАч, фронталку как у старшей модели и 64-мегапиксельную основную камеру. Honor V40 оснащён плоским 90-герцовым экраном и одинарной 32-мегапиксельной фронтальной камерой, а остальные характеристики пока не раскрываются.Honor V40 будет стоить около 470 долларов, Honor V40 Pro — 600 долларов, а Honor V40 Pro+ — 785 долларов (примерно 33 800, 43 200 и 56 500 рублей). Дата презентации этих новинок неизвестна.