Смартфоны и компьютеры Apple продаются всё лучше и лучше

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Компания Apple опубликовала финансовый отчёт за прошедший квартал. Из него следует, что продажи устройств выросли и сервисы тоже принесли больше денег. Тем не менее инвесторы не очень рады, ведь на них возложили выплату штрафа в Ирландии — там, где у Apple зарегистрировано основное юрлицо.Суммарная выручка Apple составила 94,93 млрд долларов США, что на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прибыль при этом сократилась с 23 до 14,74 миллиардов, и виной тому выплата налоговой задолженности в размере 10,2 млрд долларов. Штраф будет погашен за счёт снижения дивидендов инвесторам — за отчётный период с каждой акции они получат 97 центов вместо 1,64 доллара.— Продажи iPhone выросли на 6% до 46,22 млрд долларов— Продажи Mac выросли на 5,5% до 7,74 млрд долларов— Продажи iPad выросли на 7,87% до 6,95 млрд долларов— Продажи носимых и домашних гаджетов снизились на 3% до 9,04 млрд долларов— Выручка от сервисов выросла на 11,91% до 24,97 млрд долларовКак можно видеть, основные деньги Apple по-прежнему делает на смартфонах. В то же время уверенно растёт выручка от сервисов (комиссия с продажи контента в App Store, подписки на iCloud, Apple Music, Apple TV и прочее), что позволяет компании диверсифицировать бизнес и постепенно снижать длящуюся уже второе десятилетие зависимость от успеха всего одного продукта.