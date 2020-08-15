Компания Apple удалила Fortnite из App Store, а других источников для установки этой игры на iPhone и iPad нет. Продавцы на различных интернет-аукционах решили воспользоваться этой ситуацией.
На Ebay появились объявления о продаже iPhone и iPad по очевидно завышенным ценам. Дополнительную ценность этим устройствам придаёт то, что на них установлена игра Fortnite. Цены на iPhone 11 с этой игрой достигают 10 тысяч долларов.
Дельцы надеются неплохо заработать на проблемах, возникших у Epic Games, ведь цены на устройства Apple из-за наличия этой игры завышены в 5-10 раз. Если Apple не вернёт Fortnite в App Store (а такая вероятность существует), на новые устройства установить эту игру не получится. Также есть риск, что Apple запретит загружать её заново, если она уже была установлена на гаджет, а затем удалена. Кроме того, компания может пойти на беспрецедентный шаг и вообще запретить запуск Fortniteна iPhone и iPad.
Конечно, нет необходимости платить тысячи долларов за возможность поиграть в Fortnite. Эта игра доступна на ПК и игровых консолях, и её можно установить на смартфон или планшет с Android в обход Play Маркета.
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Не понимаю ажиотажа.
Может статья заказная от epic?)