В конце первого квартала обновится Nokia 2.2.

В начале второго квартала обновятся Nokia 2.3, Nokia 3.3, Nokia 4.2, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 8 Sirocco.

В середине второго квартала обновятся Nokia 5.1 Plus и Nokia 1 Plus.

В середине второго квартала обновятся Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 1.







Компания HMD Global приостановила разработку обновлений Android для смартфонов, которые продаются под брендом Nokia. Дорожная карта выпуска апдейтов была пересмотрена.В августе 2019 года, после того, как компания Google выпустила Android 10 для смартфонов Pixel, HMD Global определила, какие смартфоны Nokia обновятся до этой версии операционной системы.Проблемы с рабочей силой, вызванные риском распространения коронавируса, приведут к задержке выпуска Android 10 как минимум на два месяца. Перестроенная дорожная карта обновления выглядит следующим образом:Точная дата выпуска обновления для каждой конкретной модели смартфона зависит от страны, для которой она выпускалась и где используется.Стоит отметить, что HMD Global уже обновила до Android 10 несколько моделей Nokia, в том числе Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, 7 Plus, Nokia 8.1, Nokia 7.1 и Nokia 9 PureView. Они получили апдейты в четвёртом квартале 2019 года, а каждый месяц на них приходят патчи безопасности.