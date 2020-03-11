Компания HMD Global приостановила разработку обновлений Android для смартфонов, которые продаются под брендом Nokia. Дорожная карта выпуска апдейтов была пересмотрена.
В августе 2019 года, после того, как компания Google выпустила Android 10 для смартфонов Pixel, HMD Global определила, какие смартфоны Nokia обновятся до этой версии операционной системы.
Проблемы с рабочей силой, вызванные риском распространения коронавируса, приведут к задержке выпуска Android 10 как минимум на два месяца. Перестроенная дорожная карта обновления выглядит следующим образом:
- В конце первого квартала обновится Nokia 2.2.
- В начале второго квартала обновятся Nokia 2.3, Nokia 3.3, Nokia 4.2, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 8 Sirocco.
- В середине второго квартала обновятся Nokia 5.1 Plus и Nokia 1 Plus.
- В середине второго квартала обновятся Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 1.
Стоит отметить, что HMD Global уже обновила до Android 10 несколько моделей Nokia, в том числе Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, 7 Plus, Nokia 8.1, Nokia 7.1 и Nokia 9 PureView. Они получили апдейты в четвёртом квартале 2019 года, а каждый месяц на них приходят патчи безопасности.
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